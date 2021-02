Buoni spesa da 150 a 700 euro disponibili in queste 3 città

Da alcuni giorni, in alcune città d’Italia sono disponibili i buoni spesa. Il riferimento è alla misura di sostegno alle famiglie in difficoltà economica causa Covid. I requisiti da rispettare per poterne avere diritto, e i relativi importi, sono stabiliti dal singolo Comune erogatore.

Il Comune di Bologna

La città-capoluogo emiliano ha da poco attivato la terza fase dell’erogazione dei buoni spesa.

La misura è ovviamente destinata ai soli residenti (sia singoli sia nuclei familiari). Poi occorre chiamare lo Sportello sociale del proprio quartiere di residenza e fissare un appuntamento. I numeri di telefono sono i seguenti: 0512197213 per quartiere Navile; 0512197894 per Porto-Saragozza. Poi: 0512197400 per chi abita in zona Savena; 0512197048 per quartiere Santo Stefano. Infine: 0512197611 e 0512196370 rispettivamente per Borgo Panigale-Reno e San Donato-Vitale.

Agli sportelli verrà chiesto agli interessati di rispondere a un breve questionario. Ancora, dagli estratti conto non dovranno risultare depositi bancari superiori ai 10mila euro alla data dell’ultimo giorno del mese precedente la domanda.

Infine vediamo gli importi. Per nuclei familiari unipersonali, il buono spesa è da 150 euro. Per i nuclei di due persone si passa a 250 euro, mentre si sale a 350 euro per le famiglie composte da tre membri.

Infine 400, 500 e 600 euro sono i tagli dei buoni spesa che andranno, rispettivamente, ai nuclei composti da 4, 5 e 6 o più persone.

Comuni di Ravenna, Cervia e Russi

Sempre in Emilia-Romagna, anche i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi erogano queste misure di solidarietà alimentare ai propri cittadini. La misura è gestita dai 3 Comuni in forma associata attraverso il Servizio Sociale Associato.

Requisiti: è richiesta la residenza in uno dei tre Comuni; la cittadinanza o l’essere in regola con il permesso di soggiorno. Poi il nucleo familiare deve aver subito una riduzione della capacità reddituale a causa della pandemia.

Ancora, non bisogna percepire già altre forme di sostegno pubblico (RdC o PdC) o di altri istituti previdenziali. Infine non bisogna essere in possesso di risorse finanziarie, a qualsiasi tipo detenute, che eccedano i 3mila euro, per i nuclei fino a 2 persone. Fino a 5mila euro, invece, per i nuclei oltre le 2 persone.

Gli importi riconosciuti

La domanda va compilata online (di cui qui il link) ed i buoni saranno spendibili presso gli esercizi commerciali accreditati.

Circa gli importi riconosciuti, se il nucleo familiare è unipersonale, spettano 200 euro. Se invece da due persone, il buono è di 240 euro, mentre passa a 320 euro per i nuclei di tre persone. Infine percepiscono buoni spesa da 400 o da 520 euro le famiglie composte, rispettivamente, da 4 o da 5 e più componenti.

La terza città presso cui sarà possibile ritirare (fino alle ore 13 dell’8 marzo) i buoni spesa è Milano. Per tutti i dettagli dei buoni spesa in merito, rimandiamo all’articolo di cui qui il link.

Infine, raccomandiamo ai Lettori di informarsi, presso i Comuni su citati, riguardo a tutti i documenti, criteri e requisiti necessari per poter ritirare i buoni spesa.

