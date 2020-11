Tra le zone più belle d’Italia che merita di essere visitata e vissuta per le bellezze mozzafiato dei luoghi e per la ricchezza dei prodotti c’è il Cilento. Terra magica della Campania dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Un territorio intriso di storia, di identità e di alimenti genuini. Della carrellata dei prodotti tipici locali, quest’oggi, il gruppo dei buongustai della famiglia di ProiezionidiBorsa vuole far conoscere ai suoi Lettori una ricetta semplice, buona e sfiziosa.

I morzelletti o morselletti, sono sostanziamente dei biscotti con le mandorle. Simili ai cantucci della Toscana, i morzelletti inizialmente si usavano nelle feste matrimoniali. Negli ultimi 20 anni, la tendenza di preparare i morzelletti solo in occasioni speciali ha lasciato spazio alla bontà dell’alimento che, ora, si mangia praticamente in tutte le occasioni.

L’origine del nome non è del tutto chiara. L’ipotesi più accreditata è che il termine derivi dalla parola “morzare”, ovvero tagliare il biscotto da un pezzo intero già cotto. Di seguito, tutto l’occorrente per una ventina di morzelletti.

Ingredienti

500 g di farina tipo 0;

2 uova;

175 g di zucchero di canna;

100 g di mandorle tostate;

1/2 bustina di lievito per dolci;

vino bianco q.b.

Buoni a qualsiasi ora i morzelletti del Cilento conquisteranno tutti in un solo morso. Procedimento

Tra le diverse ricette in circolazione, la Redazione ne propone una molto semplice e facile da realizzare. Innanzitutto, bisogna tritare, con l’aiuto di un mixer, circa 70 g di mandorle. In una ciotola inserire la farina precedentemente setacciata e il lievito sempre setacciato, poi aggiungere le uova intere e lo zucchero. Mescolare con cura e successivamente aggiungere anche la polvere di mandorle tritate. A questo punto, all’impasto vanno aggiunte anche le mandorle avanzate tagliate a metà ed impastare ancora per qualche minuto.

L’impasto va diviso in tre salsiccioni che andranno posizionati su una teglia rivestita da carta da forno. Far cuocere per 15 minuti a 200°. A metà cottura, togliere la teglia dal forno e tagliare i salsiccioni, leggermente in diagonale creando fette dallo spessore di 1 cm e mezzo. Far cuocere per altri 15 minuti sempre alla stessa temperatura. Ed ecco che i morzelletti cilentani sono pronti per essere inzuppati in una bella tazza di vino.

