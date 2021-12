Cercare lavoro è sempre un’impresa difficile eppure, avendo un po’ di pazienza, ogni tanto si possono trovare annunci interessanti. Bisognerà avere i requisiti giusti, soprattutto una buona formazione e intraprendenza, ma anche voglia di imparare. Chi, inoltre, coltiva degli hobby e delle passioni particolari, desidererebbe guadagnare svolgendo una mansione che pure lo interessi. Un settore in continua crescita è quello dell’estetica. Il mondo della moda, del cinema, anche dei social spesso propone look da imitare o che possano ispirare trucco e acconciature per un evento. Scegliere i prodotti giusti si può facendosi consigliare da personale ben preparato. Una catena di negozi che al momento cerca personale di questo tipo è Wycon Cosmetics.

Buone notizie per chi cerca lavoro nel settore cosmetico perché Wycon cerca personale in molte Regioni d’Italia

La Wycon S.p.A. è un’azienda italiana fondata nel 2009. La sede legale si trova a Milano, mentre a Nola, presso Napoli, si trova la corporate. Quest’azienda in continua espansione si occupa di cosmetica, quindi di prodotti per il viso e il corpo. Al momento cerca:

addetti alla vendita, per nuove aperture in varie città, tra cui Roma, Napoli, Pisa, Modena;

addetti vendita in stage, per varie sedi, tra cui Ostia, Molfetta, Reggio Calabria;

store manager, per nuove aperture a Napoli, Roma, Milano, Nola;

district manager in Calabria.

Posizione aperte per la sede corporate a Nola, vicino Napoli

3D graphic designer;

cosmetologa addetta al controllo qualità;

social media & community manager;

web marketing & e-commerce specialist.

Tra i requisiti principali richiesti c’è la passione per il mondo della cosmetica e, per certe mansioni, la predisposizione al contatto con il pubblico e alcuni studi specifici in determinati settori. Ad esempio, il 3D graphic designer deve saper gestire e usare un software specifico, conoscere la lingua inglese e risiedere in Campania. Ancora, per quanto riguarda lo store manager, oltre all’interesse nel settore del make up, il candidato ideale deve aver maturato esperienza in mansioni simili e sapere gestire il personale. Per aspirare al posto di web marketing & e-commerce specialist, inoltre, è necessario essere laureati in Economia o aver svolto un Master in Web marketing. Infine, per candidarsi alla posizione di addetti alla vendita è preferibile aver già avuto esperienza in negozi di cosmesi. Per maggiori dettagli sulle offerte di lavoro della Wycon e di tutti i requisiti necessari per inviare la candidatura, si rimanda al sito ufficiale.

