Quando a volte non sappiamo cosa preparare per cena, ci dobbiamo inventare qualcosa al momento con ciò che abbiamo a casa. Spesso ci ritroviamo pochi ingredienti, pasta, sugo, qualche avanzo del giorno prima o del pranzo. Aprendo il frigo o la dispensa ci possono essere affettati, formaggi e scatolette varie. Invece di preparare un toast, con qualche minuto in più potremo provare questa ricetta saporita con le patate senza l’uso di uova:

Tortino con patate e spinaci:

800 g di patate lesse;

500 g di spinaci cotti;

100 g di provola;

100 g di prosciutto cotto a cubetti;

50 g di Parmigiano;

pangrattato;

olio extravergine d’oliva;

noce moscata;

sale e pepe.

Sbucciare le patate e schiacciarle. Unirvi il Parmigiano grattugiato, un po’ di noce moscata, un pizzico di sale e uno di pepe. Mescolare bene. Dopo aver scolato gli spinaci, condirli con dell’olio e tagliarli. Ungere una teglia, spargervi del pangrattato e sistemarvi metà delle patate. Ora disporre il prosciutto cotto, le fette di provola e gli spinaci. Coprire col resto del composto e spargere la superficie con del Parmigiano, un po’ di pangrattato e un filo d’olio. Cuocere in forno a 200 gradi per 20 minuti.

Buone le patate in padella ma anche queste veloci ricette svuotafrigo con prosciutto e senza uova lo sono per la cena

Un’altra ricetta svuotafrigo molto semplice con le patate, da preparare per cena, è la seguente:

4 patate lesse;

uno spicchio d’aglio;

prezzemolo;

sale e pepe;

formaggio grattugiato;

latte;

olio extravergine d’oliva;

pangrattato;

affettati;

formaggi;

burro.

Sbucciare le patate lesse e schiacciarle in una ciotola. Unirvi uno spicchio d’aglio e del prezzemolo tritati, qualche cucchiaio di formaggio grattugiato a piacere, un pizzico di sale e un po’ di pepe. Amalgamare bene tutti gli ingredienti e se l’impasto non è abbastanza morbido, aggiungere un po’ di latte. Appena il composto è pronto, ungere una pirofila e spargervi del pangrattato. Ora sistemare un po’ di patate, spianando sul fondo, e poi sistemare fette di prosciutto e formaggio e tutto ciò che si vuole e che magari è avanzato. Terminare con fiocchi di burro. Chiudere col resto dell’impasto, spargere del pangrattato e cuocere in forno a 200 gradi per 20 minuti.

Sono senza dubbio buone le patate in padella, fritte magari con le uova, eppure, con qualche ingrediente in più e l’uso del forno prepareremo dei tortini squisiti.