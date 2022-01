Ogni regione d’Italia ha dei piatti tipici. Ci sono primi come le tagliatelle al ragù alla bolognese, gli anelletti al forno siciliani, la bagnacauda, la pappa col pomodoro, per non parlare di carbonara o coda alla vaccinara. Questi sono solo alcuni esempi. La stessa varietà si ha nei secondi piatti e anche nei dolci. A parte i panettoni milanesi o le varie tipologie di cioccolato piemontese, tra tutte ricordiamo i gianduiotti, torte di vario genere e forma e pasticcini rendono difficile la scelta di chi entra in una pasticceria.

In ogni famiglia, poi, c’è di solito chi custodisce gelosamente le ricette delle nonne e replica dolci della tradizione per la gioia di tutti. Tra le preparazioni dolci che non hanno bisogno della cottura in forno ci sono le frittelle. Anche in questo caso le varietà sono davvero tante, e si usa farle in particolare nel periodo di Carnevale. Bastano pochi ingredienti e dell’olio ed ecco dei dolci irresistibili. Nelle ricette di pasticceria di solito c’è bisogno di farina, uova, lievito, burro, a volte pure cacao e frutta. Nelle ricette che seguono c’è la presenza di un ingrediente insolito per i dolci, ossia un legume. I ceci, infatti, verranno usati per preparare una ricetta di origine siciliana e una cilentana.

Buone le frittelle di mele o le castagnole ma anche questi deliziosi dolci con i ceci piaceranno a grandi e bambini

Panelle dolci

Ingredienti:

150 ml di latte;

50 g di strutto;

300 g di farina di ceci;

300 ml di acqua;

un uovo;

60 g di zucchero;

sale;

olio di semi.

Cuocere mescolando in un pentolino il latte, lo strutto, l’acqua, il sale e lo zucchero. Spegnere al bollore. A questo punto versarvi la farina di ceci continuando a mescolare e fare raffreddare. Ora aggiungere l’uovo e sbattere il tutto. Versare il composto in una teglia con carta forno, livellare e porre in frigorifero per mezz’ora. Trascorso il tempo, tagliare a rettangoli e friggere le panelle dolci in olio caldo.

Le mbottetelle

Impastare 250 grammi di farina 0, 20 grammi di zucchero, 50 grammi di strutto, sale, 2 uova e del vino bianco. Far riposare 30 minuti, poi stendere e ritagliare dei dischi. Per il ripieno mescolare in una ciotola 200 grammi di ceci lessati e passati, 50 grammi di cacao, 100 grammi di zucchero, la scorza grattugiata di un limone e 50 ml di liquore all’anice. Mettere il composto nei dischi, chiuderli e friggerli in olio di semi. Buone le frittelle di mele o le castagnole, eppure le panelle e le mbottetelle non sono da meno.