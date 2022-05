Una pasta infornata e ben stratificata è sempre un grande piacere per il palato. Se poi si tratta di lasagne, tanto di guadagnato. La ricetta classica prevede l’utilizzo di carne e pomodoro, tutto stratificato fra sottilissime sfoglie di pasta.

Possiamo anche variare il ragù preparandolo senza pomodoro, ovvero cucinando le lasagne bianche. Possiamo, inoltre, arricchirle aggiungendo polpette, salsiccia, pancetta o prosciutto cotto.

Per questa ricetta, ricorrere alla sfoglia fresca e pronta consente di risparmiare davvero tantissimo tempo. Inoltre, gli avanzi di pasta sono preziosi in tantissime ricette, salate e non.

La ricetta che segue intende trasformare la lasagna in qualcosa di davvero originale, grazie all’aggiunta d’ingredienti come il pecorino o la salsiccia. Bastano davvero pochi minuti di preparazione, poi, per ottenere lasagne invitanti ed estremamente sfiziose.

Gli ingredienti per questa ricetta

Sfoglie per lasagna q.b.;

50 grammi di burro;

500 millilitri di latte;

5 cucchiai di farina;

sale a piacere;

noce moscata a piacere;

pecorino romano q.b.;

2 mozzarelle;

3 salsicce;

pepe a piacere.

Sono davvero buone come in osteria queste lasagne bianche che si preparano al forno alternando pecorino e salsiccia

La lasagna e la pasta cacio e pepe sono 2 classici della cucina, intramontabili e dal sapore sempre apprezzatissimo. Quello che molti possono non sapere è che possiamo unirli in un’unica ricetta con un’aggiunta davvero speciale.

Queste lasagne cacio e pepe con salsiccia si preparano in un attimo e sono il piatto originale con cui fare un figurone. Il primo passaggio consiste nel preparare la besciamella, sciogliendo il burro e aggiungendo la farina. Unire anche il latte, il sale e la noce moscata e portare alla densità desiderata.

Sbollentare le sfoglie e lasciarle scolare per qualche minuto.

I passaggi più importanti e la cottura in forno

A questo punto, oliare una teglia da cucina e aggiungere un primo strato di sfoglie precedentemente sbollentate. Ricoprire la pasta di besciamella e, poi, aggiungere pecorino, salsiccia sbriciolata, pepe e mozzarella a cubetti. Proseguire così per realizzare 3 o 4 strati completi.

Sono buone come in osteria queste lasagne bianche cacio e pepe davvero eccezionali. Per cuocerle a puntino basterà infornarle a 180° C per una ventina di minuti. Il consiglio è di servirle ben calde per ottenere il massimo della cremosità e mozzarella e formaggio filante.

Approfondimento

Usiamo le sfoglie per lasagna avanzate in questi 2 modi eccezionali invece di congelarle o preparare i soliti cannelloni