Preparare a casa pranzi elaborati o cene comporta l’impiego di tempo ed energia. Il risultato, però, se gradito al nostro palato oppure ai nostri ospiti, ci ripagherà abbondantemente. Ci possono essere, però, delle giornate in cui si vorrebbe mangiare qualcosa di sfizioso. Si potrebbero cucinare degli spaghetti al volo, ma è anche buona la pizza fatta in casa. Per variare, ecco gli ingredienti per fare 8 panini da farcire:

300 g di farina manitoba;

200 g di farina 00;

30 g di zucchero;

250 ml d’acqua;

50 ml di olio di semi;

10 g di lievito di birra fresco;

10 g di sale;

latte;

sesamo.

In una ciotola setacciare le farine, aggiungere il lievito sciolto in un po’ d’acqua e zucchero. Mescolare e versare a poco a poco l’acqua rimasta e un pizzico di sale. Impastare e aggiungere l’olio. Formata una palla elastica, coprirla e lasciare lievitare 3 ore. Impastare di nuovo e poi ricavare 8 pezzi di pasta. Formare dei panini rotondi e lasciarli lievitare ancora 40 minuti su una teglia rivestita da carta forno. Trascorso il tempo, spennellare con del latte, cospargere i panini col sesamo e cuocere in forno a 180 gradi per 15/20 minuti.

Buona la pizza fatta in casa ma anche questi panini per hamburger morbidi da imbottire con salumi e molto altro

Questi morbidi panini saranno ottimi farciti con diversi ingredienti. Ecco qualche idea:

frittata di carciofi. Pulire e tagliare 6 carciofi e cuocerli in una padella con acqua e un po’ di olio. Sbattere 3 uova con sale e pepe, unire qualche cucchiaio di Grana grattugiato e versare sui carciofi appena saranno cotti. Imbottire qualche panino, magari aggiungendo della maionese;

formaggio e pere. L’accostamento frutta e formaggio è un classico saporito. Basterà farcire i panini con qualche fetta di fontina e delle pere tagliate sottili;

un’altra idea è quella di riempirli con dello squacquerone e del prosciutto crudo;

ricotta e spinaci. Oltre ad essere un ripieno per i ravioli, questi due ingredienti possono essere un’alternativa saporita per dei panini. Basterà sbollentare gli spinaci, ripassarli in padella con olio e uno spicchio d’aglio e poi adagiarli su un letto di ricotta su una metà del panino. Chiudere e gustare;

infine, si potrebbe utilizzare del salmone appena scottato con poco olio e qualche erbetta. Spalmare il pane con un po’ di maionese, magari senza uova, e poi aggiungere il pesce e qualche foglia di lattuga.