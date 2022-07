Il caffè è una delle bevande più bevute in Italia. Un vero e proprio rituale a cui molti non riescono a rinunciare. La caffeina aiuta a rimanere svegli e attivi per tutto il giorno. Stimolerebbe il sistema nervoso centrale, riducendo la sensazione di sonno. Inoltre, potrebbe anche agire sul mal di testa.

Naturalmente dobbiamo fare sempre attenzione a non superare mai la soglia di tollerabilità, perché esagerare con il caffè potrebbe provocare dei tremori, insonnia, palpitazioni, ecc. Bere il caffè è un piacere quotidiano che rilassa e, se siamo in un bar, permette anche di socializzare. Questa bevanda, quindi, è un piacere da gustare da soli in totale relax, oppure da condividere in compagnia.

Con il ghiaccio in estate

Il caffè è una bevanda molto versatile che possiamo utilizzare anche per dare più sapore ai nostri dolci. Infatti è uno degli ingredienti principali del tiramisù. Ma è utilizzato anche per preparare delle creme golose, utili per farcire le torte, le crostate, e così via.

In estate, con il caldo e le alte temperature, non sempre si gradisce il caffè caldo. Molti preferiscono berlo molto freddo, oppure con il ghiaccio. Buona e golosa, è anche la crema al caffè da preparare molto velocemente in casa.

Bastano pochissimi ingredienti per ottenere una crema da leccarsi i baffi. Ci servirà solo della panna molto fredda, lo zucchero a velo e naturalmente il caffè espresso.

Buona come al bar questa crema al caffè si prepara solo con una bottiglia

Per preparare questa ricetta di solito si utilizzano le fruste elettriche da cucina, utili per montare la panna e amalgamare tutti gli ingredienti. Ma se non abbiamo questo elettrodomestico in casa, non temiamo. Possiamo ugualmente preparare una crema al caffè molto golosa, sostituendo le fruste elettriche con una semplice bottiglia di vetro o di plastica.

Come fare? Versiamo il caffè freddo, lo zucchero a velo e la panna nella bottiglia. Richiudiamo il tappo e agitiamo con forza per 5 minuti. Una volta pronta, trasferiamo la crema nelle tazzine, spolveriamo con del cacao amaro e aggiungiamo qualche chicco di caffè.

Un piccolo consiglio. Per la buona riuscita della crema è necessario che tutti gli ingredienti siano ben freddi.

Con questo geniale trucco, possiamo preparare una crema golosa e fresca in pochissimi minuti e senza utilizzare nessun elettrodomestico.

Inoltre la crema al caffè è perfetta per soddisfare la nostra voglia di dolce. Se non siamo riusciti a finirla tutta, possiamo congelarla o conservarla in frigo. In quest’ultimo caso, prima di utilizzarla dobbiamo agitare nuovamente la bottiglia, perché il suo contenuto sarà diventato liquido.

È buona come al bar questa crema al caffè, da preparare in casa in pochi minuti.

Lettura consigliata

Facilissimo preparare cappuccino e caffè cremosi come quelli del bar utilizzando questi semplici trucchetti se non abbiamo la macchinetta