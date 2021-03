Ieri abbiamo esaminato, in ottica trend following, la situazione tecnica del BTP future, caratterizzata da alcuni rilevanti supporti di medio e lungo termine.

Oggi ci occupiamo del Bund future, e vedremo come, per certi versi, la situazione sia analoga.

Nelle precedenti analisi, dedicate a tale asset, lo avevamo indicato inserito in un trend sostanzialmente laterale di medio.

Al contempo, lo troviamo ancora caratterizzato da un trend ascendente di lungo.

Passiamo ai grafici.

Bund in fase laterale al di sopra di rilevanti supporti

Osserviamo il seguente grafico a barre mensili.

Con la freccia e la retta orizzontale rossa è stato indicato un livello del metodo PLT, metodo particolarmente idoneo a cogliere segnali di inversione di lungo termine, con significativa attendibilità statistica.

Il metodo è costituito da un sequential setup, costituito, a sua volta, da due segnali.

Per il momento è intervenuto il primo dei due, consistente nel cedimento ribassista del livello rosso, segnale che però richiede ancora una conferma in chiusura del mese di marzo.

Qualora tale chiusura fosse inferiore al livello rosso, il metodo calcolerebbe un secondo livello, rotto poi il quale in una successiva chiusura mensile, interverrebbe indicazione di conferma di inversione di lungo termine.

Per il momento, quindi, in base a PLT è scattato solo un segnale di alert.

Il supporto dinamico in blu

La retta ascendente in blu, evidenziata da due frecce dello stesso colore, ha una particolare caratteristica.

Costituisce una retta ascendente, tracciata con il metodo Magic box, ma in questo caso coincide anche con una retta, tracciata con tecnica tradizionale.

Rappresenta, infatti, anche il bordo inferiore del canale blu ascendente, in cui le quotazioni sono tuttora inserite.

Conclusioni

Per concludere sull’argomento “Bund in fase laterale al di sopra di rilevanti supporti”, le quotazioni non sono ancora riuscite a superare il livello di resistenza statica, rappresentato dal massimo di marzo 2020.

Nonostante ciò, il trend è da ritenere ancora rialzista, sino a che reggono i supporti indicati nel presente articolo, in ottica di medio e lungo termine.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box“e “PLT“