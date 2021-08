Oggi inizia una settimana che sarà molto importante per le sorti di breve e medio periodo, in quanto si capirà se fino ad autunno inoltrato i listini continueranno al rialzo oppure nei giorni scorsi è iniziata una correzione di medio periodo.

Il tema scelto dal nostro Ufficio Studi per questo lunedì è il seguente: bull trap a Wall Street oppure il segnale rialzista va sfruttato per aprire posizioni al rialzo fin da subito?

I livelli operativi per mantenere il polso della giornata di contrattazione odierna:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera inferiore a 34.867.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera inferiore a 14.571.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera inferiore a 4.406,80.

Oggi e domani saranno importanti per avere un quadro più chiaro sulle intenzioni dei listini americani e la tenuta o meno dei livelli appena indicati ci daranno le risposte.

Bull trap a Wall Street oppure il segnale rialzista va sfruttato per aprire posizioni al rialzo fin da subito? Comprare Coca Cola?

Il titolo (NYSE:KO) ha chiuso la giornata di contrattazione del 20 agosto a 56,64 dollari in ribasso dello 0,39% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 47,35 ed il massimo a 57,56.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (26 giudizi) trovano consenso intorno a un fair value di 62,17 dollari per azione. Il nostro giudizio invece, è per un obiettivo di 72 dollari.

La nostra strategia di investimento

Per chi possiede le azioni, alzare lo stop loss/profit di lungo termine a 53,53, di breve a 55,94, ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 62 e poi 65,50. Per chi volesse comprare il titolo nella giornata odierna, può attenersi agli stessi livelli operativi.

Come al solito si procederà per step.