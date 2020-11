Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Lo spinacio è entrato nell’immaginario collettivo grazie a Braccio di Ferro.

Quante volte, da bambini, ci hanno detto che questo ortaggio faceva diventare fortissimi?

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Che fosse vero o meno, gli spinaci sono una di quelle verdure che i più piccini non amano mangiare.

Eppure, questa ricetta è adatta ai più piccoli.

Il budino di spinaci, buono e irresistibile, è l’ideale se si vuole cucinare coi più piccoli e coinvolgerli nella preparazione del pasto.

La salsa d’accompagnamento poi è facilissima, persino un bambino riuscirebbe nell’impresa.

Vediamo come realizzare un budino di spinaci.

Ingredienti

500 gr di spinaci lessi;

2 uova intere;

100 ml di panna fresca non zuccherata;

30 gr di parmigiano;

sale qb;

120 gr di farina 00;

2 cucchiai di farina di mais;

30 gr di burro freddo;

60 ml di latte freddo di frigo;

qualche cucchiaio di yogurt greco;

sale;

aceto;

olio.

Budino di spinaci, buono e irresistibile

Frullare bene gli spinaci e, in una terrina, unirli alle uova intere, la panna, il parmigiano grattugiato e il sale. Metterli in stampini imburrati e infarinati e cuocerli a bagnomaria in forno a 180° per circa 30 minuti.

A parte, preparare dei salatini con la farina 00, i due cucchiai di farina di mais, il burro freddo, il latte freddo di frigo.

Formare un cilindro con l’impasto che si sarà formato nella terrina. L’impasto dovrà essere morbido e non si dovrà impastare, basterà solo agglomerare bene gli ingredienti.

Far riposare in frigo per tutta la notte. Passato il tempo necessario, tagliare dei dischi di impasto di circa 6-7 mm e disporli su una leccarda con carta da forno sopra.

Cuocere per mezz’ora a 165°.

Per la salsa di accompagnamento, mescolare lo yogurt greco con l’aceto, l’olio e il sale.

Prendere i budini, riscaldarli un poco a bagnomaria e sformarli dal loro stampo su di un piatto.

Aggiungere il biscotto salato e la salsa d’accompagnamento.

I nostri budini di spinaci sono pronti per essere mangiati. Possono essere preparati il giorno prima e serviti anche freddi. Il budino di spinaci, buono e irresistibile, è perfetto per un antipasto da ricordare.