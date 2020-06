Le bucce della frutta e della verdura vengono solitamente buttate da tutti noi. Peliamo i nostri alimenti e gettiamo via l’involucro. Ma avete mai pensato a non buttare quella parte che da tanti è considerata così inutile? Perché, vi sveliamo un segreto, non lo è! Soprattutto se la frutta e la verdura sulla vostra tavola sono biologiche o coltivate nel vostro orto.

Dunque, se avete delle bucce di frutta e verdura, non gettatele. Ecco a cosa servono.

Avete mai pensato alla buccia di limone per pulire casa?

Potrà sembrarvi strano, ma la buccia di limone è ottima per pulire casa! Lucidare fornelli, posate e stoviglie sarà facilissimo con la buccia di questo alimento. Anche per gli oggetti in rame sarà un rimedio utilissimo. Potete anche creare dei composti molto interessanti con la buccia di limone. Non solo potrete, con acqua e sale grosso, usarla per pulire il fondo della moka. Potrete anche mischiarla con dell’acqua e aceto ed eliminare il calcare nella vostra casa!

Piccoli trucchi geniali

Volete donare una nuova tinta ai vostri abiti? Provate con le bucce di melograno! Immergetele in una pentola in acciaio inossidabile con dell’acqua bollente. Lasciatele riposare tutta la notte, bollite di nuovo e poi prendete le bucce. Immergete la stoffa nella pentola per un giorno e vedrete la sfumatura alla moda che otterrete!

In più, potrete usare le scorze di agrumi in modi davvero innovativi. Avete mai pensato di indossare degli orecchini all’arancia? Non solo sareste originali, ma, chi lo sa, potreste anche lanciare una nuova moda!

Estetista e maschere costose addio, ecco un rimedio naturale

Per la bellezza della vostra pelle, potrete usare le bucce della frutta e verdura. La buccia di patata, per esempio, è ottima per sgonfiare il contorno occhi. Quella di avocado, invece, darà un effetto fresco e giovane al vostro viso. In alternativa, potrete usare anche la buccia di banana come esfoliante. E, rullo di tamburi, la buccia d’arancia sarà perfetta per fare uno scrub naturale a casa vostra!

Un uso invece davvero interessante è quello che potete ricevere dalla buccia di cipolla. Provate ad aggiungerla mentre vi lavate i capelli. Vedrete apparire dei riflessi dorati bellissimi!

Quindi, ora sapete quanto siano utili le bucce di frutta e verdura! Non gettatele, ecco a cosa servono! Geniale, no?