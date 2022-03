È normale che, a causa dell’uso frequente, all’interno della nostra lavatrice possano crearsi incrostazioni di calcare e muffe. Questi ospiti indesiderati comprometteranno la riuscita del nostro bucato, che uscirà dal lavaggio senza perdere i cattivi odori. Inoltre, possono essere un rischio per il corretto funzionamento della lavatrice stessa.

È importante fare una manutenzione costante della lavatrice. A tal scopo, oltre a controllare periodicamente lo stato del filtro, possiamo ricorrere a piccole ma efficaci soluzioni fai da te. Oggi vediamo come creare in casa un detersivo al 100% naturale con cui pulire e igienizzare cestello e guarnizione. Grazie a questo rimedio casalingo, non avremo più il problema di calcare e muffa nella lavatrice e avremo un bucato profumato come un’estate in Provenza.

Molti dimenticano di pulire questa parte della lavatrice, ma è fondamentale per la riuscita del bucato

Prima di vedere come eliminare calcare e muffe dal cestello e dalla guarnizione, è importante focalizzarci su un aspetto troppo spesso sottovalutato. Quando si tratta di manutenzione della lavatrice, infatti, molti dimenticano di pulire la vaschetta in cui versiamo detersivo e ammorbidente. Eppure, è fondamentale che questa componente sia pulita, visto che proprio qui potrebbe annidarsi lo sporco più ostinato.

Dunque, prima di passare alla zona del cestello, estraiamo la vaschetta del detersivo dalla lavatrice. Possiamo igienizzarla con un generico sgrassatore universale, oppure con una passata di aceto e succo di limone. Altrimenti, per assicurarci una pulizia più profonda, versiamo al suo interno una soluzione di acqua e bicarbonato e lasciamo in ammollo per un’ora circa. Risciacquiamo con acqua tiepida prima di rimettere la vaschetta a posto.

Bucato profumato come un’estate in Provenza con questa soluzione naturale che pulisce e disinfetta cestello e guarnizione della lavatrice

Ora passiamo alla pulizia di cestello e guarnizione, essenziale per ottenere un bucato profumato. Infatti, molti credono che la riuscita del bucato dipenda dal giusto ciclo di lavaggio (gradi, giri, eccetera). Molto spesso, invece, il bucato continua a sembrare sporco e a emanare cattivo odore a causa della scarsa pulizia della zona del cestello.

Per eliminare ogni traccia di sporcizia da cestello e guarnizione, abbiamo bisogno di soli 3 ingredienti: alcol, aceto e lavanda. Versiamo in una bottiglia 2 parti di alcol, 1 parte di aceto bianco e 1 parte d’acqua. Mescoliamo e aggiungiamo qualche rametto di lavanda. Lasciamo la lavanda in infuso per un giorno intero, dopodiché filtriamo il liquido in una bottiglia con beccuccio spray. Spruzziamo la soluzione su cestello e guarnizione della lavatrice. Dopo una decina di minuti, asciughiamo con una passata di spugna. La lavatrice sarà splendente e igienizzata e il bucato profumerà come mai prima.

