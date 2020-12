Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La ricetta dei bucatini con peperoni e tanti altri ingredienti ne contiene uno segreto. In realtà si tratta di una spezia dai mille benefici, molto usata in cucina. I semi di cumino, una spezia ricca di ferro, con proprietà digestive e ricca di antiossidanti, molto usato nella tradizione indiana Utilizzata per abbassare i livelli di colesterolo e diabete nel sangue, in cucina dona alle pietanze un sapore intenso. In questa ricetta dei bucatini con peperoni e non solo, con ingrediente segreto che dona maggior sapore leggermente piccante, la preparazione è importante.

Ingredienti per 4 persone

Per preparare i bucatini con peperoni e non solo, con ingrediente segreto che dona maggior sapore, bisogna utilizzare questi ingredienti:

a) 350 gr di bucatini;

b) due cipollotti;

c) 200 grammi di scarole;

d) un peperone rosso;

e) un peperone giallo;

f) 200 gr di cavolini di Bruxelles;

g) formaggio pecorino circa 40 gr;

h) quattro cucchiai di olio extravergine;

i) mezzo bicchiere di vino bianco;

j) un cucchiaino di semi di cumino;

k) sale e pepe a piacere.

Preparazione dei bucatini con peperoni e non solo, con ingrediente segreto che dona maggior sapore

La prima cosa da fare è pulire e lavare i cavolini, dividerli in spicchi e cuocerli a vapore. Lavare separatamente i peperoni, la scarola e i cipollotti. In seguito, tagliare i peperoni a dadini regolari, le foglie di scarola a strisce strette e i cipollotti a rondelle. Dopo aver preparato le verdure, fare appassire i cipollotti nell’olio, unire i peperoni e cuocere per dieci minuti facendo attenzione a mescolare spesso.

Aggiungere la scarola e i cavolini, unire i semi di cumino e sfumare il tutto con il vino bianco. Lasciare cuocere a fuoco lento per 10 minuti.

Nel frattempo, cuocere i bucatini in abbondante acqua bollente e salata. Scolarli al dente e condirli con il sugo alle verdure. Grattugiare sopra il formaggio pecorino e servire caldi.