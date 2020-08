L’estate è un periodo meraviglioso. Purtroppo, tutti noi dobbiamo accettare che è quasi giunta al termine. Sicuramente, quest’anno, le nostre vacanze sono state un po’ diverse. Non abbiamo trascorso questo periodo come sempre. Infatti, abbiamo dovuto rispettare alcune regole necessarie per il benessere di tutti. Ma, allo stesso tempo, abbiamo riassaporato dopo mesi quanto fosse bello poter essere liberi. E quale situazione migliore di sole, mare e spiaggia? Ma, come ogni cosa, anche l’estate ha un rovescio della medaglia. È vero che le giornate assolate fanno venire voglia di uscire. Ma allo stesso tempo il caldo è insopportabile. E qui arriva il motivo di questo articolo. Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporti un metodo particolare ma efficace per combattere il caldo. Buca una bottiglia e attaccala al ventilatore. Il motivo è geniale

Il caldo in casa, ecco come combatterlo

Dunque, abbiamo già detto quanto il caldo, a volte, possa diventare insopportabile. Nelle ore più assolate, la maggior parte di noi va al mare o preferisce restare a casa. Il condizionatore e il ventilatore, infatti, sono diventati quasi i nostri migliori amici. Al tempo stesso, però, la bolletta aumenta e questo non fa mai piacere. Per questo, bisogna adottare dei trucchi per risparmiare. Quello che ti stiamo proponendo è uno di questi. Quindi, buca una bottiglia e attaccala al ventilatore. Il motivo è geniale.

Ecco perché dovresti attaccare una bottiglia bucata al ventilatore

Tutto ciò che ti serve è una bottiglia di plastica e un po’ di ghiaccio. Fai un grande buco lungo la tua bottiglia e crea due fori interni, così da poterla attaccare al ventilatore. Adesso, metti il ghiaccio nella bottiglia e accendi il tuo elettrodomestico. Il freddo si diffonderà immediatamente nella tua stanza!

Una volta che il ghiaccio sarà sciolto, nessuna paura. Basterà sostituirlo per continuare a rinfrescare la tua casa! Sorprendente, vero?