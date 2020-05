L’ottimo risultato dell’offerta dell’emissione BTP maggio 2020 è stato un buon successo per le casse dello Stato.

Vediamo tra le due ipotesi emissione BTP o accesso ai fondi MES (acronimo per Meccanismo Europeo di Stabilità) qual è la soluzione migliore.

Ricordiamo brevemente le caratteristiche dei due finanziamenti.

BTP Italia o Fondi MES, quale conviene di più allo Stato italiano?

Fondi MES

Durata: 10 anni.

Costi di accensione e gestione: commissione una tantum del 0,25%, oltre costo annuale dello 0,005%.

Tasso annuale: 0,10%

Calcoliamo gli eventuali costi per un finanziamento di € 20 miliardi.

Commissione annuale di accensione: € 50 milioni;

Costo annuale: € 1. Milione;

Interessi:€ 20 milioni.

Costo Totale Operazione:

Commissioni fisse: € 50. Milioni;

Commissioni variabili € 10 milioni

Interessi totali: € 200 milioni

Costi e interessi Complessivi : € 260 milioni

Costo Complessivo su Base annuale Tasso (TAN) 0,13%

BTP Italia

Durata 5 anni.

Rendimento minimo garantito 1,40%.

Pagamento semestrale, oltre rivalutazione del capitale.

Premio fedeltà pari a 80 centesimi sul valore nominale a scadenza.

Indicizzazione legata alla inflazione italiana indice FOI ( senza i tabacchi).

Costo Totale operazione

Costo annuale interessi € 280 milioni

Interessi per 10 anni € 2,800 miliardi

Premio fedeltà € 160 milioni

Tasse e imposte in contro partita

Ritenuta fiscale su interessi e premio fedeltà € 370 milioni

Imposta di bollo 0,20% € 400 milioni

Due titoli e due visioni della politica economica a confronto.

Non abbiamo calcolato l’eventuale inflazione di periodo quale costo/profitto occulto in quanto in entrambi i casi è a favore dello Stato italiano e quindi le differenze sarebbero state diminuite di una percentuale identica.

Costo totale Fondi MES € 260 milioni.

Costo Totale lordo BTP Italia € 2,960 miliardi, costo netto € 2,190 miliardi.

Differenze maggior costo operazione BPT Italia € 1,930 miliardi.

Questi dati, nudi e crudi, non esprimono e non possono esprimere le due diverse scelte di politica economica, da una parte si è voluto incentivare gli acquisti di titoli da parte delle famiglie italiane, dall’altra si dovrà far pagare a tutta la collettività con la fiscalità generale i maggiori interessi da pagare.

Qual è l’operazione più opportuna? BTP Italia o Fondi MES, quale conviene di più allo Stato italiano?

Le operazioni di natura economica sono soggette a valutazioni di opportunità politica e sono estremamente legate al fattore tempo.

Non esiste mai una unica soluzione o un unico elemento, come in una pozione magica si devono mescolare e dosare più parti nelle sue dosi giuste, se questo non avviene il filtro avrà l’effetto contrario.

L’economia non è differente, si devono/possono adottare varie soluzioni sia quella di emettere un BTP e contemporaneamente accedere ai fondi del MES che in pratica hanno un costo quasi a zero.

Nel caso dei fondi MES, tenendo conto anche dell’inflazione, l’indebitamento dell’Italia in pratica è ad un tasso negativo equiparabile a quello della Germania.

Questi fondo sono disponibili ed erogabili fin dai primi di luglio di quest’anno.

Cosa stiamo aspettando?