Dal massimo del 2021 le quotazioni dei BTP hanno conosciuto un ribasso, giunto sino alle attuali quotazioni.

Precedenti punti di setup vibrazionale si sono rivelati indicazioni di continuità in un trend ribassista, agevolato da un quadro macro favorevole.

In particolare hanno pesato sul ribasso in corso alcuni fattori. Come l’inasprimento dell’inflazione e le incertezze legate alla guerra in Ucraina.

Teoricamente, vi sarebbero degli indicatori economici, per definire se sia il caso di acquistare o meno.

Tuttavia è difficile definire se tali indicatori abbiano effettivamente raggiunto un picco del loro trend, tale da fornire precise indicazioni di acquisto.

Nella presente analisi ci poniamo quindi in un’ottica diversa.

Con metodi di analisi tecnica convenzionali e non, ci domandiamo se le quotazioni siano giunte su un forte livello supportivo.

La risposta, come vedremo, è positiva.

Questo non significa certezza assoluta che il trend ribassista sia terminato.

Ma indicazione che ci troviamo in un’area, da cui le quotazioni potrebbero segnare il proprio minimo.

In certe situazioni, anche una rottura di un supporto potrebbe costituire falso segnale.

Quindi possiamo filtrarlo come segue.

Anche in caso di rottura ribassista, consideriamo massimo e minimo della barra in cui è intervenuta (al momento su time frame settimanale).

Quindi consideriamo, come segnale effettivo, una successiva chiusura sopra il massimo o il minimo della barra chiusasi la settimana del 19 aprile.

BTP future giunto su un forte punto vibrazionale: è arrivato il momento di acquistare?

Rispondiamo a tale quesito partendo dal seguente grafico.

Risulta evidente la formazione, sul BTP future, di un ampio canale rialzista, che sta inquadrando i prezzi nel lungo termine.

La parte superiore è delimitata da una retta di resistenza, e notiamo cosa è successo dopo che è stata toccata (circoli rossi).

Simmetricamente notiamo i rialzi dopo che si è formato un minimo sulla parallela di supporto.

Ora ci troviamo in analoga situazione.

Inoltre il punto indicato dalla freccia sul bordo inferiore corrisponde anche ad una proiezione in tempo e prezzo del metodo proprietario Magic Box.

Analisi con tecniche di Gann

Il seguente grafico applica alcune tecniche di Gann al BTP future.

Le rette verticali sono setup temporali inseriti in un quadrato di Gann.

La freccia rossa indica che ci troviamo in corrispondenza di uno di questi, unitamente ad altri elementi concomitanti.

BTP future giunto su un forte punto vibrazionale?

La risposta è sì, ma in chiusura settimanale tali livelli coincidenti sono stati rotti e la chiusura è stata inferiore al minimo della precedente barra weekly

Pertanto occorre attendere una successiva chiusura settimanale sopra il massimo o sotto i minimo di quella settimanale del 19 aprile.

Anche dal grafico con tecniche di Gann desumiamo infatti che il livello raggiunto corrisponde al passaggio di altri importanti riferimenti tecnici.

Pertanto la successiva chiusura dovrebbe chiarire gli scenari futuri.

Notiamo un vettore angolare ribassista, nonchè retta inferiore di un canale negativo di medio termine.

Inoltre livello di minimo già corrispondente ad un precedente bottom, e quindi anche supporto statico.

Le strategie possibili sono quindi sostanzialmente due.

Acquistare sulla debolezza, sui livelli attuali, fissando precisi livelli di stop loss, oppure attendere la rottura del minimo o massimo della barra settimanale chiusasi la scorsa settimana, come sopra indicato.

