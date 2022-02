Come ben evidenziato in questo articolo, ed in questo, i titoli di Stato sono pesantemente influenzati dai tassi, in particolare da quello di inflazione.

Questo si verifica, in quanto somme di denaro future, legate ai flussi cedolari ed al rimborso del capitale, avranno un valore inferiore a quello attuale, in caso di inflazione.

Inflazione in aumento significa, infatti, poter acquistare di meno con la stessa somma nominale di denaro.

Non a caso il metodo solitamente utilizzato per valutare il fair value di un titolo obbligazionario è il discount cash flow, o somma dei flussi di cassa attualizzati.

Utilizzando proprio questo metodo sono stati sottoposti ad analisi alcuni BTP, considerando l’attuale tasso di inflazione italiana, e si è constatata una generale sopravvalutazione del comparto.

Pertanto, nonostante il ribasso intrapreso, i BTP presentano ancora quotazioni a premio e questo rappresenta certo un rischio.

BTP, fair value e dinamiche tecniche

Nonostante tale aspetto di analisi fondamentale, va considerato che vi sono diverse situazioni, in cui un asset può restare al di sopra del proprio fair value, e riprendere un trend rialzista.

In particolare dopo aver raggiunto particolari setup di prezzo e tempo.

Potrebbe essere il caso del BTP future.

Avevamo individuato, in una precedente analisi, un rilevante setup, ceduto il quale le quotazioni avrebbero proseguito al ribasso.

Così è stato, ma ora siamo giunti in corrispondenza di un setup ancora più rilevante.

Da qui un rilancio delle quotazioni sarebbe foriero di una ripresa del trend rialzista, mentre un cedimento porterebbe a nuovi affondi ribassisti.

Ma quali sono le ragioni di questo setup?

Convergenza di rette supportive

Un primo fondamentale motivo riconduce alla presenza di diverse rette supportive, che convergono sulle attuali quotazioni, come da seguente grafico.

Notiamo infatti, su grafico a barre settimanali, la convergenza di almeno 4 rette di supporto, parallele ad altrettante rette di resistenza nell’ambito di formazioni canaliformi.

A tale convergenza si uniscono alcuni elementi desunti da altre tecniche.

Tecniche di Gann

Il seguente grafico evidenzia alcune tecniche di Gann, sempre su grafico a barre settimanali.

In particolare notiamo un supporto statico, desunto da un quadrato di minimo, che passa in corrispondenza di un vettore angolare rialzista (cerchio rosso).

Sono elementi che si aggiungono alla rette convergenti, già sopra esaminate.

Posizione astroplanetaria

In conclusione sul tema del BTP, fair value e dinamiche tecniche, esaminiamo anche l’eventuale presenza di riferimenti astroplanetari.

A tale riguardo, notiamo che il BTP future ha formato un minimo, nella settimana del 14 febbraio, a 138,06.

Nella stessa settimana troviamo Saturno in posizione geocentrica a 17 gradi in Acquario, che corrisponde ad una posizione cumulata di 317 gradi.

La differenza tra le due posizioni è di circa 180 gradi, equivalente ad un aspetto di opposizione.

Pertanto anche questo aspetto di opposizione tra Saturno e BTP future converge con gli altri elementi, che contribuiscono alla formazione di un rilevante setup.

Un cedimento confermato in chiusura settimanale dell’attuale minimo favorirebbe quindi ulteriori allunghi ribassisti, mentre una ripresa con chiusura settimanale sopra 140,33 favorirebbe ipotesi di ripresa del trend rialzista.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“