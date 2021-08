I dolori articolari sono molto fastidiosi e, talvolta, non ci si rende conto che si sottopongono i muscoli a sforzi prolungati. Infatti, il dolore si manifesta in qualsiasi parte del corpo, dando come risultato una grande stanchezza.

I movimenti semplici possono diventare complicati a causa del dolore e a quel punto, quello che si può fare è stare a riposo. Quindi, è il caso di non fare sforzi se abbiamo dolori muscolari. Per evitare brutte sorprese per i nostri muscoli se non seguiamo un adatto stile di vita.

Stile di vita

Oltre ai farmaci si può provare ad usare i vecchi “rimedi delle nonne”. Con le loro conoscenze ne sapevano una più del diavolo. Perché non provare se si può stare subito meglio? Certo, in casi seri, si sa che l’ultima parola tocca al medico e solo lui può dirci cosa fare. Proviamo i rimedi della nonna solo se la condizione non è cosi preoccupante.

Stile di vita

È importante mantenere uno stile di vita attivo, evitando il più possibile di fare movimenti strani. Cerchiamo, ad esempio, di non fare sforzi eccessivi o assumere posizioni dannose per la schiena. Il movimento, invece, è un toccasana per i muscoli, perché aiuta a mantenere le ossa in forma. Infatti, l’attività fisica regolare aiuta anche a tonificare l’apparato muscolare e scheletrico.

Altra cosa importante è nutrirsi con alimenti che contengono calcio e vitamina D, che hanno proprietà importanti per far restare le ossa sane e forti.

Massaggi

Il massaggio locale è un ottimo modo per alleviare il dolore ed è in grado di alleviare la rigidità muscolare. Le pomate a base di antinfiammatori naturali possono essere usate per potenziare la riuscita del massaggio.

Gli impacchi

Gli impacchi a base di Sali di Epson o anche i bagni con questo prodotto disciolto nell’acqua calda rappresentano un ottimo rimedio contro i dolori muscolari. Grazie alle proprietà del solfato di magnesio.

Agopuntura

In ultimo, in alcuni casi, si può prendere in considerazione un centro che cura questi dolori con l’agopuntura. Un trattamento specifico della cultura cinese che attraverso gli aghi può portare alla guarigione di molti disturbi.

Il rimedio più adatto

Sono tanti i rimedi possibili contro i dolori muscolari, poi serve scegliere quello più adatto a noi. Il consiglio è di provare uno di questi rimedi, per capire se si sta meglio. Ribadiamo, però, l’importanza di rivolgersi al medico, che deve avere sempre la prima e l’ultima parola.

