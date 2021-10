Fin da piccoli può capitare di cadere e sbucciarsi il ginocchio, o di giocare con qualcosa di tagliente e farsi male alla mano. Queste ferite sono una specie di rito di passaggio, poco piacevoli, che ci insegnano però come fare a curare le ferite per evitare che facciano infezione.

Spesso capita che da adulti, quando non si hanno più i genitori di fianco, si trascurino le ferite sperando che guariscano da sole. Ma le ferite aperte sono come un invito per i patogeni ad entrare nel nostro corpo e provocare danni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché è fondamentale saper curare le ferite e non trascurare mai una ferita infetta.

Brutte sorprese per chi trascura queste dolorose lesioni perché potrebbero causare conseguenze spiacevoli per la salute

I tagli e le ferite sono piccoli traumi che capitano a tutti nella vita e che spesso vengono curati in modo sbagliato. Questo perché, a meno che non siano profondi e servano punti, si tende a pensare che con il tempo guariranno da sé. Eppure, se non si curano correttamente, le ferite si possono infettare con conseguenze anche gravi.

In effetti, le ferite spesso si infettano con batteri come stafilococchi e streptococchi, e da qui in avanti un semplice taglietto potrebbe dare diversi problemi.

Perciò, sarebbe meglio curare ogni taglio con cura in questo modo:

pulire la ferita: si consiglia di pulire la ferita dall’interno verso l’esterno, con una garza pulita e imbevuta di un disinfettante. Attenzione a lavarsi le mani prima di cominciare l’operazione e rimuovere ogni residuo di sporco dal taglio. Se non si riuscisse, si consiglia di utilizzare pomate o polveri antibiotiche sulla ferita;

coprire la ferita: con un cerotto o delle garze sterili a seconda della ferita, facendo attenzione.

Logicamente, per le ferite più serie si consiglia fortemente di andare al Pronto Soccorso.

Come riconoscere e curare un’infezione

Perciò, è molto importante curare adeguatamente ogni ferita, o si rischiano brutte sorprese per la salute per chi trascura queste dolorose lesioni, perché potrebbero causare conseguenze spiacevoli.

Una ferita infetta si riconosce perché è gonfia, arrossata, c’è del pus ed è più calda rispetto alla zona circostante. L’infezione deve quindi essere curata, o potrebbe diffondersi a tutto il corpo causando un’infezione sistemica con tanto di febbre, nausea e diarrea. Perciò, si dovrebbe trattare una ferita infetta ripulendola e disinfettandola, e ricorrendo agli antibiotici per combattere l’infezione. Per questo, si dovrebbe consultare il proprio medico curante perché ci prescriva gli antibiotici necessari.

Ecco, dunque, perché sarebbe sempre meglio curare ogni ferita attentamente, per prevenire un’infezione.

Approfondimento

In pochi ci pensano ma è fondamentale fare attenzione a questa pericolosa complicazione del diabete piuttosto comune