Purtroppo le cattive notizie non tardano mai ad arrivare. E con il fantastico mondo della tecnologia sembra che ogni giorno ci sia un nuovo attacco. Anche se questa potrebbe essere solo una sensazione, è certo che i cittadini sono esposti di frequente a possibili attacchi hacker. E arrivano brutte notizie per tutti coloro che hanno un conto corrente perché c’è un virus che lo svuota.

A dare la notizia sono stati gli esperti di Kaspersky, azienda di sicurezza informatica e digital privacy, che avvertono tutti i possessori di conti dell’arrivo di questo virus informatico dal Brasile. Questo malware bancario ha già colpito settanta banche in diversi paesi, tra questi anche l’Italia. Questo virus si chiama Bizarro ed è molto simile ad altri malware che girano in rete.

Questo virus viaggia online e viene scaricato tramite un link che si può ricevere per e-mail. Per questo motivo noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di non cliccare su nessun link proveniente da e-mail sospette o da mittenti sconosciuti. Il malware bancario funziona con dei comandi, e molti di questi poi mostrano falsi messaggi pop-up agli utenti. Come ad esempio se si vuole accedere alla propria banca, ma questo non è possibile perché in corso vi sono degli aggiornamenti.

Con la grande velocità della rete ormai gli attacchi hacker non sono più un problema del singolo Stato, ma diventano un problema mondiale. E questo ne è la prova. Infatti, il malware brasiliano in poco tempo si è diffuso in tutto il mondo, rendendolo un problema globale.

In un mondo così veloce, dove l’accesso a internet è consentito quasi a tutti, è necessario rimanere costantemente aggiornati su tutti i possibili attacchi, chiedere informazioni alla propria banca su qualsiasi anomalia di sistema, o e-mail sospette, e non fornire mai a nessuno i propri dati bancari.

