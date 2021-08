Il concetto di vecchiaia, negli ultimi anni, è notevolmente cambiato. Fino a qualche tempo fa, considerare una persona di 50 anni anziana, era normale. Lo stile e le aspettative di vita non erano di certo le stesse di ora. Adesso l’età anagrafica è relativa, la voglia di apparire sempre più giovani è il desiderio di molti individui.

L’aspetto fisico è importante e determinante per stare bene con sé stessi, ma lo è di più mantenere una mente e un atteggiamento giovane. Per apparire con qualche anno in meno, molti ricorrono alla chirurgia estetica o a dei trattamenti di bellezza. Dal punto di vista psicologico, però, è più difficile trovare una soluzione immediata e che protegga la nostra mente durante l’invecchiamento. Esistono, infatti, alcuni atteggiamenti che impediscono di vivere in modo sereno, che fanno sembrare più vecchi e abbassano l’autostima.

Brutte notizie per chi segue queste pessime abitudini che fanno apparire più vecchi

Affrontare gli eventi della vita in modo catastrofico e negativo non è una buona mossa. Fare riemergere vecchi discorsi o scelte sbagliate e piangersi addosso fa vivere male. Se si pensa ad un eventuale fallimento, bisogna reagire e non demordere, per non sbagliare di nuovo la volta successiva. Mai scoraggiarsi, accettare di buon cuore le novità, senza avere paura e con positività.

Non dimenticare la vita sociale e gli amici. Evitiamo l’isolamento, un atteggiamento che, alla lunga, fa sembrare molto più anziani. Senza confronto, la nostra mente è più vulnerabile e potrebbe subentrare qualche forma di depressione.

Non essere troppo critici e rigidi con sé stessi. La troppa serietà porta a vivere con pesantezza ogni aspetto della quotidianità. Meglio fare emergere il nostro lato leggero e sorridente per affrontare la vita con più serenità, sempre con il sorriso.

Per il proprio benessere, fisico e mentale, concediamoci dei divertimenti. Organizzare qualche piccolo viaggio o weekend fuori, è un’esperienza che può allargare i nostri orizzonti. Il confronto con altri luoghi e culture, il contatto diretto con la natura, può aiutare a mantenere corpo e cervello più reattivi e giovani.

Quindi, brutte notizie per chi segue queste pessime abitudini che fanno apparire più vecchi rispetto all’età che si ha realmente. La buona notizia, invece, è che siamo ancora in tempo per cambiare.