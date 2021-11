Con oltre 2 miliardi di utenti attivi in tutto il Mondo, WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata a livello globale. Ogni giorno vengono inviati circa 100 miliardi di messaggi ed ogni utente vi trascorre in media circa 20 ore al mese. Anche in Italia ci sono circa 30 milioni di utenti attivi ogni giorno, il che la rende l’applicazione più utilizzata, alla pari di Facebook.

Il successo di WhatsApp sta nel fatto che può connetterci in pochi secondi e gratuitamente con tutti i nostri cari. Oltre ai messaggi, si possono inviare foto, video e documenti, fare chiamate e videochiamate, creare gruppi e tanto altro.

Però ci sono brutte notizie per chi possiede questi smartphone perché WhatsApp potrebbe non funzionare più come una volta

L’aggiornamento ad OxygenOS 11 è stato come un fulmine a ciel sereno per molti possessori dei modelli OnePlus. La nuova ROM proprietaria è, infatti, migliorata notevolmente, grazie all’introduzione di nuove funzionalità e modifiche all’interfaccia.

Infatti, oltre al restyling grafico, sono migliorate anche le performance dei dispositivi, che ora sono decisamente più fluidi e reattivi.

Questo update, però, in alcuni modelli di OnePlus ha creato qualche problema di troppo, soprattutto nell’utilizzo di WhatsApp. A quanto pare, per molti possessori di OnePlus 6 e OnePlus 6T, dopo l’aggiornamento a OxygenOS 11, l’app di messaggistica non funziona come dovrebbe.

Infatti, alcuni utenti hanno segnalato che risulta impossibile scaricare video, audio, immagini e documenti da WhatsApp. Questo bug rende praticamente inutilizzabile l’applicazione, che basa tutte le proprie funzionalità sulla condivisione di file multimediali. Risulterebbero, invece, ancora funzionanti l’invio e la ricezione di messaggi testuali.

Cosa possono fare gli utenti

Nonostante i due modelli siano usciti solo 3 anni fa, questo problema sta spingendo molti utenti ad acquistare le nuove versioni 9 e 9 Pro. Con l’arrivo del Black Friday e degli sconti natalizi, per alcuni potrebbe essere il momento giusto per passare ad un nuovo modello.

In alternativa, sul mercato ci sono tantissimi smartphone sotto i 300 euro con un super rapporto qualità-prezzo.

Per chi invece, giustamente, desidera continuare ad utilizzare i modelli OnePlus 6 e 6T, una soluzione potrebbe essere quella di fare un downgrade dell’aggiornamento. Basterà scaricare il firmware, disponibile sul sito della casa madre, e passare alla versione precedente di OxygenOS 10.

Per gli utenti che non sono ancora passati alla nuova versione, infine, è meglio rimandare l’aggiornamento ed attendere la risoluzione di questi problemi.

