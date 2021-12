DAD e smartworking, due parole che fino a un paio di anni non sapevamo neppure esistessero. Nel primo caso avremmo pensato al vezzeggiativo di papà in inglese. Nel secondo magari a qualche tipo di contratto lavorativo particolare. Invece dobbiamo fare i conti con la comodità, ma anche la scomodità di queste 2 attività. Entrambe hanno in comune una cosa: l’utilizzo della vista e della concentrazione come soggetti principali. Brutte notizie per chi passa tante ore davanti ai monitor sottovalutando questi pericoli per la salute. Troppo spesso proprio l’abitudine ci porta ad avere troppa sicurezza e poca cura. Un po’ come accade negli infortuni sul lavoro. Vediamo i pericoli che si celerebbero dietro a tante ore passate dietro al monitor.

Una recente indagine australiana

Secondo una recente indagine americana condotta tra 50.000 partecipanti è emersa questa situazione. Coloro che utilizzerebbero quotidianamente per diverse ore smartphone, tablet e monitor sarebbero più esposti di altri lavoratori. Esposti a un livello più alto di miopia. Ma attenzione che parliamo di persone che trascorrono anche lavorativamente tutto il turno di lavoro davanti al monitor. Curioso, invece come siano esposti meno a questo pericolo altri soggetti che si staccano dal monitor per integrare il lavoro con altre azioni.

Nel corso degli anni, con le introduzioni delle misure di sicurezza sul lavoro, è nato il concetto di operatore videoterminalista. Ossia colui o colei che passa buona parte del turno di lavoro davanti al computer. Proprio per evitare l’affaticamento eccessivo degli occhi, deve rispettare delle pause di stacco per ogni ora lavorata. Cosa, che non significa andare a prendersi il caffè ogni mezz’ora, ma dedicarsi semplicemente ad altre mansioni. Dobbiamo infatti considerare che per natura l’occhio dell’uomo nasce per focalizzare oggetti lontani. Per mettere invece a fuoco tutto ciò che è vicino, chiediamo un ulteriore sforzo alla vista e al cervello. Non per niente gli esperti prevedono che nei prossimi anni aumenterà la popolazione dei miopi.

Parola d’ordine diversificare

Ricordano gli esperti che coloro che passano buona parte della giornata davanti al monitor, dovrebbero staccare quasi completamente nelle ore successive. Soprattutto dedicandosi ad attività all’aria aperta o comunque di relax e senza monitor. Il che significa allenarsi, andare a fare una passeggiata, portare a spasso il cane, ma anche fare shopping e curare il giardino. L’importante sarebbe non trascorrere altre ore della giornata davanti ai monitor anche per hobby oltre che per lavoro. E a proposito di sport e salute, invitiamo alla lettura dell’approfondimento.

