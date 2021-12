Dalle nostre pagine promuoviamo spesso la conduzione di stili di vita salutari.

Non solo dunque un’alimentazione corretta ma anche buone abitudini, prevenzione e quando possibile tanto sport.

Questo non ci rende di certo totalmente immuni dall’incontrare sul nostro cammino intoppi di salute anche importanti.

Purtroppo questa certezza totale non esiste per nessuno di noi.

Tuttavia certi comportamenti virtuosi rispetto a tutto ciò che è in nostro potere possono fare davvero la differenza e ridurre in modo considerevole i rischi.

In alcune circostanze però accanto ad alcune condizioni facilmente modificabili ce ne sono altre che, sempre per ragioni di salute, non possiamo facilmente evitare.

È questo il caso ad esempio dell’assunzione di alcuni tipi di farmaci.

Questo è ancor più vero in relazione ad alcune fasi della vita e per alcune donne in particolare.

Un nemico subdolo e spesso silenzioso

Ciò di cui trattiamo oggi è l’infarto del miocardio.

Sembrerebbero esserci infatti brutte notizie per alcune giovani donne che sarebbero esposte più di altre al rischio infarto.

Prima di scoprire chi sono e perché, vediamo velocemente in cosa consiste questo evento talvolta fatale.

L’infarto del miocardio è causato dal mancato afflusso di sangue in una specifica area per la presenza di ostruzioni (placche, coaguli, ecc.) nelle arterie.

Queste ostruzioni impediscono il normale trasporto di ossigeno e elementi nutritivi agli organi ed in particolar modo al miocardio.

È così che se il coagulo permane per troppo tempo e non si libera l’arteria interessata si verifica l’infarto a carico del muscolo cardiaco.

È importantissimo dunque in questi casi la tempestività di intervento e ovviamente la prevenzione.

Ad esserne interessati sono soprattutto gli uomini ma anche le donne più giovani corrono seri rischi a particolari condizioni.

Brutte notizie per alcune giovani donne che sarebbero esposte più di altre al rischio infarto

Sembrerebbe che le donne siano maggiormente colpite soprattutto in età più avanzata ed in modo più severo.

Ad essere più esposte sono infatti solitamente le donne in menopausa.

Nonostante questo il Ministero della Salute, tra le diverse cause, indica anche l’utilizzo della pillola anticoncezionale associata al tabagismo.

Per questo, soprattutto le giovani donne che, per i più disparati motivi, fanno uso di contraccettivi orali dovrebbero stare più in campana di altre.

Se il fumo di sigaretta infatti è da sconsigliarsi in ogni caso, in questa circostanza lo è ancora di più.

Soprattutto se la pillola è utilizzata non solo a fini contraccettivi ma anche per problemi di salute, e dunque senza grosse alternative tra cui scegliere.

Prendere coscienza di queste pericolosissime interazioni è già un primo passo per tentare di scongiurare tanti problemi, anche molto molto gravi.

