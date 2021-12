Qualcuno starà già diventando matto nel tentativo di fare tutti i regali di Natale per tempo, altri invece staranno imbastendo pranzi e cene colossali. Se comunque fossimo in difficoltà e in cerca di idee originali, meglio delle noiose tartine e voulevant ecco 3 sbalorditivi aperitivi e antipasti ottimi per le feste. Tuttavia, se nell’ultima parte dell’anno ci sentiremo più svogliati e flosci potrebbe dipendere anche dagli influssi di Stelle e Pianeti. Come sempre gli Astri continuano a volteggiare sopra di noi che, invece, continuiamo inconsapevoli le nostre vite da quaggiù.

Ecco perché potrebbero esserci brutte notizie nei prossimi giorni per questi segni secondo l’oroscopo 2021 ma occhio al 2022.

Stress per 2

Se fino a poco tempo fa pareva che tutto si incastrasse nel modo giusto, i prossimi giorni potrebbero essere complessi per qualcuno. In particolare per chi è nato tra il 21 maggio e il 21 giugno. Stiamo parlando del segno dei Gemelli che, per quanto ce la stia mettendo tutta, potrebbe trovare qualche intoppo prossimamente. I progetti sembrano complicarsi improvvisamente, scombussolando i piani e creando non poche tensioni. Servirà stringere i denti e resistere fino al 2022 quando Mercurio prenderà i Gemelli sotto l’ala protettrice portando fortuna e buone opportunità economiche.

Giove brigante

Chi nei prossimi giorni potrebbe avere qualche grattacapo è il segno del Cancro che, tra i tanti impegni, potrebbe accumulare un po’ di nervosismo. Il Cancro dovrà fare buon viso a cattivo gioco e resistere per un po’ senza cedere alle illusioni di Giove. Potrebbe essere questo Pianeta a guidare gli alti e bassi d’umore a cui non dovremo dare troppo peso. D’altra parte tra i segni più tenaci e determinati c’è proprio il Cancro che, però, dovrà superare la prima parte del 2022 per togliersi più di qualche soddisfazione.

Brutte notizie nei prossimi giorni per questi segni secondo l’oroscopo 2021 ma occhio al 2022

Chiude la classifica di un fine dicembre turbolento chi è nato tra il 20 febbraio e il 20 marzo.

I prossimi giorni saranno marcati dagli influssi di Mercurio che potrebbe rendere il segno dei Pesci particolarmente irritabile. Attenzione dunque ai piccoli battibecchi che potrebbero sfociare in un incontro di lotta libera se non teniamo a bada i bollenti spiriti.

Il consiglio è quello di mantenere la calma e fare grandi respiri specialmente in vista del prossimo anno. Pare, infatti, che il 2022 potrebbe essere un anno particolarmente fortunato grazie a Giove che, nel corso dell’anno, potrebbe regalare sorprese e soddisfazioni davvero interessanti.

Approfondimento

