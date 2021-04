Diverse persone sono alle prese con lo stesso disturbo ormai da così tanti anni che quasi si abituano a quella determinata condizione. Non stiamo parlando di malattie importanti ovviamente, quanto più di acciacchi e fastidi. È però importante non arrendersi, in quanto migliorare la qualità della propria vita è sempre possibile. E ci si può riuscire anche attraverso la volontà di liberarsi di tutti questi dolori che, per tanti, risultano essere una costante in tutte le giornate.

Abitudini da eliminare

Esempi di acciacchi come quelli di cui si accennava prima sono ad esempio il mal di denti, ma anche le gengive ritirate, il mal di pancia e così via. In questi casi, oltre a servirsi di rimedi in grado di aiutarci, altrettanto importante è eliminare abitudini potenzialmente dannose. Responsabili di alimentare quel determinato disturbo che non ci lascia in pace. Per questo vediamo perché ci sono brutte notizie in arrivo per chi mangia tante gomme e soffre spesso di questo fastidio.

Un movimento da evitare

Il fatto che esistano alcune abitudini in grado di peggiorare la nostra condizione non è di certo una novità. Il fumo ne è un esempio, ma ne esistono tante altre. Oggi vogliamo soffermarci su una in particolare che, per quanto non sia dannosa di per sé, sarebbe comunque auspicabile evitare in concomitanza con questo comune disturbo. Infatti brutte notizie in arrivo per chi mangia tante gomme e soffre spesso di questo fastidio. Ci riferiamo al tanto temuto e insopportabile mal di testa. Condizione comune a tantissime persone, e come detto conseguente a cause diverse. Ovviamente la terapia da seguire ce la indicherà il dottore e sarà diversa da caso a caso.

Difatti oggi non parliamo di come risolvere il problema del mal di testa, ma di come fare per non accentuarlo. Effettivamente la masticazione continua di gomme non aiuta chi cerca di liberarsi di questo disturbo, anzi. Il movimento della mandibola, e dunque di tutti i muscoli legati ad essa, non fa altro che aumentare la tensione muscolare. E di conseguenza può incidere sulla comparsa del dolore, e in generale non ci aiuta per nulla a sbarazzarcene. Dunque, soprattutto nei periodi in cui si soffre particolarmente, come ad esempio nei cambi di stagione, sarebbe consigliabile evitare di perseguire quest’abitudine. I benefici potrebbero essere più di quanto si immagina.