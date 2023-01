Brutta figura con gli ospiti al taglio del panettone? Ecco l’errore commesso

Le feste natalizie sono il momento in cui i dolci tradizionali si riscoprono con gusto dopo un anno di attesa. Eppure non sempre ci capita di tagliarli nel modo giusto. Vediamo il perché.

Nel periodo natalizio tutti approfittano per assaggiare qualche tipico dolce del momento. Nei paesi anglosassoni abbiamo la cheesecake natalizia, che si può preparare con decorazioni, colori e ingredienti dei più vari. Perché non presentarla con una glassa di vin brulé dal colore tipicamente rosso?

A Napoli è tradizione a Natale di mangiare gli struffoli. Sono simpatiche palline fritte di farina, cosparsi di miele e codette colorate di zucchero, chiamate diavoletti. In Toscana abbiamo il famoso panforte, che al morso sprigiona tutto l’aroma speziato. I dolci più celebri sono quelli della tradizione veronese come il pandoro e il famoso panettone milanese.

Cosa può capitare al taglio del panettone

Potrebbe capitare una brutta figura con gli ospiti al taglio del panettone, che collassa sotto la lama del coltello. Certo non è la più bella figura che si può fare con gli ospiti, visto poi che la fetta di panettone o di pandoro si strappa e si comprime. Inoltre, un buon pandoro e un buon panettone racchiudono anche l’aroma dei canditi e dell’uva passa. Alcuni tipi inoltre sono preparati con spezie. Un esempio tipico è l’abbinamento della mela insieme alla cannella, che genera un aroma del tutto speciale.

Ebbene al momento del taglio, anche gli aromi racchiusi in esso dovrebbero venir fuori. Se tutto ciò non è avvenuto è forse perché non abbiamo saputo tagliarlo nel modo giusto.

Brutta figura con gli ospiti al taglio del panettone senza il coltello giusto

Dovremmo allora vedere qual è il coltello più adatto a tagliare un dolce. Che sia un pandoro o una torta, soprattutto se c’è la glassa, il giusto coltello è importante. Spesso si utilizza il coltellaccio per le verdure o della carne, a lama liscia. È quello che ci sembra più opportuno, perché ha una lama generosa fra i 20 e 30 cm. Inoltre quello che si utilizza più spesso in cucina e con il quale abbiamo una certa abitudine di lavoro.

Invece, proprio questo coltello è il meno indicato. Va bene per tagliare la carne che ha un tessuto compatto e omogeneo, tuttavia per i dolci non è la scelta migliore. Infatti la lama liscia non è adatta a tagliare le superfici morbidi e cedevoli. Inoltre la crosta superiore soprattutto con la glassa, rischierebbe di frantumarsi. Capita con questo tipo di coltello come quando si mette la mano su un cuscino a memoria di forma. Il tutto si abbassa per poi riprendere lentamente la forma originaria.

Il coltello migliore invece è quello seghettato, come quello del pane. La lama seghettata permette facilmente di tagliare le parti morbide ed elastiche, proprio come avviene per il pane. La crosta superiore non si frantuma e nello stesso tempo penetra bene all’interno, dove c’è una mollica morbida ed elastica come quella dei dolci.

Il coltello migliore per la cheesecake

Usiamo il coltello da formaggio per la cheesecake, quello bucherellato nel corpo della lama. Penetrerà facilmente senza che resti incollato nella crema a base di formaggio.