Per chi vuole perdere peso, come bruciare i grassi con bevande naturali? Ci sono certi alimenti che, se associati comunque ad una dieta sana ed equilibrata, possono essere di valido aiuto per dimagrire anche perché rafforzano il senso di sazietà. Dalle tisane ai succhi di frutta fresca, e passando per i centrifugati di verdure. E lo stesso dicasi per l’acqua di cocco o, semplicemente, per una bevanda brucia grassi a base di acqua e limone.

Ecco come bruciare i grassi con bevande naturali

La tisana allo zenzero: lo zenzero è una spezia che, naturalmente, è nota per avere spiccati effetti termogenici. E quindi, specie in autunno e in inverno, è perfetta per preparare tisane calde brucia grassi.

Il succo di mirtillo: si tratta di un’altra bevanda ad azione naturale brucia grassi che, tra l’altro, permette di fare il pieno di antiossidanti. E di agevolare il transito intestinale in caso di stipsi.

Il centrifugato di verdure: caratterizzato da un elevato potere saziante, il centrifugato di verdure può rappresentare un vero e proprio sostitutivo dei cibi che si mangiano per merenda o come spuntino. Ed il tutto a fronte di un basso apporto calorico, per esempio, optando per un centrifugato di verdure con carote, sedano e asparagi. Oppure un centrifugato di verdure con una carota e un gambo di sedano. Ma con l’aggiunta di un cetriolo e di un pomodoro. Per poi magari pepare a piacere, dopo aver centrifugato il tutto, e bere subito.

Acqua di cocco: si tratta di una bevanda che, acquistabile in commercio, ha un elevato potere saziante e nutrizionale. Perché l’acqua di cocco è ricca di potassio e di antiossidanti, migliora la digestione e depura.

Acqua e limone: si tratta del più semplice dei brucia grassi. Il succo di un limone in acqua tiepida, infatti, smorza la fame, scalda e, tra l’altro, migliora con un’azione naturale pure la funzionalità epatica.