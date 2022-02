Se c’è un incubo che ci perseguita sono quegli scomodissimi rotolini di ciccia che si accumulano regolarmente intorno all’addome. Si dice che sia il grasso più difficile da mandare via e probabilmente a ragione. Per sbarazzarsene una volta per tutte in poco tempo e guadagnare in salute e forma fisica basta però il giusto allenamento.

Se tante volte abbiamo provato con la solita serie di crunch che non fa altro che stufarci, potremmo tentare di variare il nostro metodo. Rimettiamoci in forma e bruciamo le tappe con 3 esercizi veloci che potrebbero restituirci il fisico perduto. Ecco di quali parliamo e come eseguirli semplicemente da casa propria.

Dead bug

Ecco un esercizio molto efficace per allenare gli addominali e perdere peso. Il dead bug si esegue partendo da sdraiati a pancia in su. Si uniscono le braccia e si allungano verso l’alto, perpendicolarmente al suolo.

Ora si sollevano le gambe e si flettono le ginocchia a 90 gradi. Mentre si sforzano gli addominali, si porta contemporaneamente indietro il braccio sinistro e distende la gamba destra. Ripetiamo il movimento più volte alternando gli arti e tenendo ben appoggiata a terra la schiena.

Bruciamo le tappe con 3 esercizi veloci per pancia piatta e addome scolpito che elimineranno per sempre i chili di troppo

Proponiamo poi gli scissor kicks, un esercizio molto indicato per allenare bene gli addominali bassi. I più esperti potrebbero eseguirlo anche con dei pesi alle caviglie. Si comincia sdraiandosi ancora una volta a pancia in su. Ci appoggiamo sui gomiti in posizione leggermente inclinata all’indietro. Adesso solleviamo una gamba più che possiamo, cercando di non piegarla. Restiamo in posizione e proseguiamo alzando le gambe alternatamente. Se riusciamo, proviamo a fare almeno 3 serie da 20 ripetizioni ciascuna.

Jumping jack

Questo esercizio è ottimo per levarsi di torno il grasso addominale con un po’ di aerobica. L’esecuzione è molto facile; si parte in piedi, con le gambe unite e le braccia distese lungo i fianchi. Si procede con un saltello con cui si divaricheranno le gambe e allo stesso tempo si allungheranno le braccia sopra la testa. Saltiamo nuovamente per tornare in posizione di partenza. Proseguiamo in sequenza senza fermarci. Chi ha difficoltà motorie può sostituire il salto con un semplice passo laterale.

