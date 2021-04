Siamo grandi appassionati di dolci ma abbiamo poco tempo per cucinare? Stiamo cercando una ricetta per una colazione o una merenda per accontentare anche chi non mangia derivati animali? É questo il posto giusto. Oggi noi di Proiezioni di Borsa sveleremo un segreto: è possibile creare brownies deliziosi pronti in 5 minuti con questa incredibile ricetta veloce ottima anche per i vegani. Ecco come fare e due idee di preparazione rapidissime.

Gli ingredienti per 10 brownies

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) 120g di biscotti

b) 110g di cioccolato fondente

c) 235g di latte condensato

d) 30g di cacao

e) 80g di nocciole (in alternativa possiamo utilizzare datteri, mandorle e noci)

f) sale

Abbiamo tutto l’occorrente. É il momento di iniziare a cucinare i nostri brownies speciali.

Brownies deliziosi pronti in 5 minuti con questa incredibile ricetta veloce ottima anche per i vegani: la preparazione

Iniziamo polverizzando i biscotti o tritandoli con un mixer. Una volta completata l’operazione spezzettiamo le nocciole o l’altra frutta secca che abbiamo scelto.

A questo composto aggiungiamo il sale e mescoliamo bene. É il momento di unire e amalgamare. E lo faremo mettendo il latte condensato e il cioccolato fuso nell’impasto preparato in precedenza. Pochi secondi e avremo la base per i nostri brownies. Tagliamoli in parti uguali e appoggiamoli su una teglia coperta di carta da forno.

Lasciamo riposare nel congelatore e tiriamo fuori i brownies pochi minuti prima di mangiarli.

Se non vogliamo nemmeno aspettare il tempo del congelamento abbiamo un’altra opzione: quella di cuocere i brownies nel microonde. Mettiamo l’impasto in una o più tazze mug e accendiamo il forno al massimo della potenza per un minuto. A questo punto facciamo la prova dello stuzzicadenti e se il bastoncino resterà asciutto potremo servire. Altrimenti cuociamo per altri 15 secondi.

Se questo articolo è stato utile e cerchiamo altre idee per la colazione consigliamo la lettura di “Avremo sempre una colazione fresca e fantastica se impariamo questo trucco per conservare i pancake”.