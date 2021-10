Novembre sarà un mese davvero caldissimo per gli amanti delle serie tv. Solo pochi giorni fa abbiamo parlato della serie che aspettavamo da anni e ci terrà incollati al divano a partire dal 7 novembre. Ed è già arrivato il momento di prendere la matita e segnare sul calendario un’altra data: il 17. È infatti in arrivo un altro programma davvero da gustarsi minuto per minuto. Ci saranno brividi, colpi di scena e un cast stellare in questa imperdibile serie tv in uscita a novembre. Iniziamo a preparare plaid e pop corn e a disdire tutti gli appuntamenti per il mercoledì sera. Quasi sicuramente non ce ne pentiremo.

Brividi, colpi di scena e un cast stellare in questa imperdibile serie tv in uscita a novembre

Da alcuni anni il genere survival nelle serie tv sembra essere finito nel dimenticatoio. La strada, che capolavori come “Lost” e “The Walking Dead” hanno tracciato, viene seguita sempre meno a favore di thriller e generi più “canonici”.

Molto probabilmente dal 17 novembre 2021 non sarà più così e le storie di sopravvivenza torneranno sui nostri schermi. Il merito sarà di “Yellowjackets”, nuova serie targata Showtime in arrivo in Italia sul canale Sky Atlantic e sulla piattaforma streaming Now.

La trama è quanto mai intrigante. La storia narrerà le vicende di una squadra di calcio femminile precipitata nel deserto dell’Oregon dopo un incidente aereo. Qui si scateneranno dinamiche imprevedibili e una lotta per la sopravvivenza che tirerà fuori il meglio e il peggio di ogni personaggio. Il tutto alternato a un flash forward di 25 anni, in cui le protagoniste sono alle prese con la ricostruzione delle proprie vite. Un futuro che verrà irrimediabilmente condizionato dalle terribili esperienze vissute nel deserto.

Lo straordinario cast di Yellowjackets

Fin qui abbiamo visto soltanto il primo trailer ufficiale e conosciamo pochi dettagli della trama. Ma se ancora non siamo convinti forse leggere il cast e scoprire la produzione ci darà la motivazione decisiva. In “Yellowjackets” ci saranno Juliette Lewis (Oscar e Golden Globe per “Cape Fear”) e Christina Ricci (famosa per il ruolo di Mercoledì Addams). Entrambe interpreteranno due giocatrici da adulte.

Insieme a loro Tawny Cypress, protagonista di moltissime serie tv di successo e Warren Kole, il “cattivo” di “Shades of Blue” e “The Following”.

La serie è frutto della penna e delle idee di Ashley Lyle e Bart Nickerson, già dietro alla produzione di “Narcos”, altro successo internazionale.

