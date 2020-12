Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La colazione è autentica solo se condivisa, prendendo spunto dalla celebre frase “La felicità è autentica solo se condivisa” che ha spopolato dopo l’uscita del film “Into the Wild”, diretto da Sean Penn e basato sull’omonimo libro di Jon Krakauer, che racconta la storia vera di Christopher McCandless.

Le brioches che la Redazione ha voluto suggerire ai suoi Lettori hanno il compito di rendere autentico il momento della colazione, condiviso con tutta la famiglia. Sofficissime e più leggere, le dolci brioches di questa sera sono una vera garanzia grazie all’aggiunta di un ingrediente fondamentale: gli albumi.

Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

4 albumi;

200 g di farina tipo 00;

250 g di farina Manitoba;

80 di zucchero semolato;

140 ml di latte intero;

40 ml di olio di semi di girasole;

5 g di lievito di birra secco;

bucce d’arancia e limone;

1 cucchiaino di sale.

Brioches leggere e sempre soffici con questo ingrediente speciale. Procedimento

Preparare le brioches all’albume è davvero molto semplice, basterà solo un pizzico di pazienza per la lievitazione.

Innanzitutto, sarà necessario preparare il lievitino. In una ciotola, versare 100 g di farina Manitoba setacciata precedentemente, un cucchiaino di zucchero e il lievito di birra secco.

Aggiungere il latte a filo e mescolare con cura. Infine, coprire con uno strato di pellicola alimentare trasparente e far riposare in un luogo asciutto per una quarantina di minuti.

Successivamente, con l’aiuto di un’impastatrice amalgamare il lievitino con la farina Manitoba avanzata e la farina tipo 00 entrambe setacciate, lavorare anche con lo zucchero restante. Poi, aggiungere gli albumi, l’olio ed il latte. Infine, inserire le bucce del limone e dell’arancia ed il sale. Impastare per circa 5-10 minuti.

Quando l’impasto risulterà liscio ed omogeneo, formare un unico panetto e far lievitare coperto da uno strofinaccio pulito in un luogo asciutto per circa un’ora e mezza o due ore al massimo.

Piano piano, il panetto crescerà di volume e trascorso il tempo d’attesa dovrà essere trasferito su un tavolo da lavoro infarinato. Impastare per un minuto con le dita e poi dividere l’impasto in tanti piccole palline leggermente schiacciate al centro. Prendere una teglia ricoperta da carta da forno e posizionare le palline di impasto.

Far lievitare per altri 40 minuti in forno spento con la luce accesa. Una volta trascorso il tempo di lievitazione far cuocere in forno statico a 180° per circa 30 minuti ed il gioco è fatto.

Se “Brioches leggere e sempre soffici con questo ingrediente speciale” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Una torta sofficissima e molto semplice da preparare grazie a questa ricetta della mamma“.