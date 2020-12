Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Morbidissime, dal leggero aroma di limone, le brioches che la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole proporre oggi sono estremamente semplici ma d’effetto. Un vero asso nella manica per coloro che vogliono portare in tavola una colazione golosa ma non troppo elaborata. Ottime accompagnate da una leggera crema pasticcera al limone oppure una confettura, le brioches sono buona anche da sole. Ecco cosa occorre per 4 persone.

Ingredienti

500 g di farina tipo 00;

1 uovo;

100 ml di latte;

50 ml di acqua;

110 g di zucchero semolato;

2 bustina di lievito di birra;

1 cucchiaino di sale;

75 g di burro;

1 limone, sia succo che buccia grattugiata.

Brioches al limone per rallegrare le festività in modo semplice. Procedimento

Preparare ottime brioches al gusto di limone è davvero un gioco da ragazzi.

Innanzitutto, sopra un piano di lavoro leggermente infarinato setacciare la farina e disporla a fontana, al centro aggiungere il sale. Con le mani creare un piccolo spazio sulla farina e ad uno ad uno aggiungere tutti gli ingredienti. Mescolare inizialmente con una forchetta poi quando il composto è leggermente più compatto impastare con le mani per qualche minuto. Dopo 5-6 minuti, il composto che deve essere liscio ed omogeneo, dovrà essere messo in una ciotola, coperto da uno strofinaccio pulito e lasciato da parte per circa un’ora. In questo tempo d’attesa il lievito farà il suo corso e raddoppierà la dimensione dell’impasto.

A questo punto, impastare nuovamente per qualche minuto e creare tanti piccoli panini rotondi. Posizionare i panini in una teglia imburrata o ricoperta di carta da forno. Lasciar riposare ancora per mezz’ora i panini in forno spento. Successivamente, cuocere a 180 gradi per circa mezz’ora. Una volta cotti, spolverate i panini con uno strato di zucchero a velo.

Se "Brioches al limone per rallegrare le festività in modo semplice" è stato utile ai Lettori, si consiglia anche "Brioches all'acqua fatte in casa, buone come quelle del bar".