Non soltanto bella da vedere! La brioche rustica si posiziona tra le più buone e versatili preparazioni di tutte i tempi.

Adatta per svuotare il frigo e riciclare gli alimenti per dare vita ad una soffice tentazione salata.

La ricetta che la Redazione vuole proporre questa ha una particolarità rispetto alla treccia tradizionale, ovvero l’uso di soli albumi. Di seguito tutto l’occorrente per realizzare una prelibatezza da fare invidia.

Ingredienti

a) 5 albumi;

b) 180 g di farina manitoba;

c) 320 g di farina tipo 00;

d) 10 cucchiai di latte;

e) 90 ml di olio extravergine;

f) 3 cucchiai di acqua;

g) 10 g di lievito di birra fresco;

h) 10 g di sale.

Per il ripieno

a) 4 cucchiai di parmigiano;

b) 150 g di fontina;

c) 150 g di pancetta dolce a cubetti;

d) pepe nero macinato.

Brioche rustica da fare invidia grazie a questa ricetta speciale, consigliatissima. Procedimento

In una ciotola inserire le farine setacciate. Far sciogliere il lievito in un pentolino con l’acqua e il latte e poi versarlo sulle farine. Amalgamare energicamente con un cucchiaio o utilizzare una planetaria.

Dopo qualche minuto, aggiungere gli albumi e mescolare fino a quando l’impasto non si stacca delle pareti della ciotola o della planetaria.

Versare l’olio, poco alla volta e continuare a mescolare. Infine, aggiungere il sale. Far amalgamare gli ingredienti fino a quando l’impasto non risulta liscio e omogeneo.

Formare una sfera, ricoprire con una pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento per circa tre ore.

Quando l’impasto avrà triplicato il suo volume, spostarsi su un piano di lavoro leggermente infarinato e stendere l’impasto con un mattarello. A questo punto, aggiungere il condimento. Parmigiano, pancetta, fontina e pepe. Arrotolare l’impasto e creare un lungo salsicciotto. Prendere uno stampo per forno e ricoprire con carta da forno. Adagiare il rotolo.

Far lievitare ancora in forno spento per circa 1 ora.

Spennellare la superficie con un tuorlo e far cuocere a 180° per circa mezz’ora. Ed il gioco è fatto.

