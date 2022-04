Brioche fatte in casa morbidissime senza burro e lievitazione, buone come al bar con farcitura a piacere

Che bontà i dolci fatti in casa. Sani e genuini sono una gioia per il palato e alzano perfino il morale. Sono la scelta perfetta per iniziare al meglio la giornata con una colazione sana. Ma anche per togliersi la soddisfazione di una merenda golosa nel pomeriggio.

Le brioche sono delle prelibatezze che piacciono un po’ a chiunque e si possono preparare in tanti modi diversi. Farle in casa è facile, ma spesso bisogna attendere molto in attesa che lievitino.

Ebbene, con la ricetta che proponiamo quest’oggi non avremo di che preoccuparci. In poco tempo prepareremo delle brioche fatte in casa morbidissime senza burro e lievitazione. Il dolce perfetto a cui nessuno potrà resistere.

Farina, zucchero e poco altro

Per realizzare le nostre strepitose brioche avremo bisogno di una manciata di ingredienti, niente di più. La forma possiamo deciderla noi in base a come taglieremo la pasta, così come avremo piena libertà per il ripieno. Potremmo preparare i classici cornetti o delle golose girelle e riempirli con nutella, marmellata o crema al pistacchio. In ogni caso, faremo sicuramente centro.

Partiamo dunque, preparando tutto l’occorrente per circa 20 brioche:

500 g di farina 00;

175 g di latte;

75 g di zucchero;

50 g di olio di semi;

1 uovo;

una bustina di lievito in polvere per dolci;

vaniglia a piacere;

scorza grattugiata di limone o arancia.

Iniziamo preparando l’impasto per le brioche. In una ciotola versiamo uovo, latte a temperatura ambiente, olio, zucchero, un pizzico di vaniglia e la scorza grattugiata degli agrumi. Proseguiamo aggiungendo anche lievito e farina e cominciamo a mescolare bene tutti gli ingredienti.

Dopo aver ottenuto un composto denso e omogeneo, lo spostiamo sul piano di lavoro e lo lavoriamo a mano fino a formare un panetto. Ora, aiutandoci con una comoda rotella, diamo alla pasta la forma che preferiamo. Per avere dei cornetti dovremo tagliare dei triangoli allungati e arrotolarli poi su sé stessi.

Una volta che avremo modellato a nostro piacimento la pasta, adagiamo i dolci su una teglia rivestita di carta da forno. Stendiamo un po’ di latte sul dorso con un pennello, poi cuociamo in forno caldo a 180 gradi per 30 minuti. Finita la cottura sforniamo le nostre squisite brioche, pronte per essere divorate.

Nel caso esagerassimo con le quantità, sappiamo che potremmo conservare i nostri dolcetti anche per 4 giorni. Ci basterà scaldarli qualche istante in forno o microonde per riaverli come nuovi.

