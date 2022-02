Anche per la scelta del vino la primavera è una stagione di passaggio. Infatti, stiamo lasciando alle spalle le lunghe e fredde serate d’inverno ma le calde e assolate sere d’estate ci sembrano ancora un lontanissimo miraggio.

Se vogliamo parlare con metafore, la primavera è un pomeriggio tranquillo e gentile. Assolato sì, ma con quel venticello che da fresco può arrivare anche a essere freddo. Di conseguenza, la scelta del vino non può non prendere in considerazione tutti questi elementi. Dunque, brindiamo al sole e alla primavera con questi vini freschi che però non costano troppo e ci fanno fare anche bela figura.

Pelaverga e Rossese

I più probabilmente non hanno mai sentito parlare di Pelaverga. Eppure, questo vitigno arriva proprio da una regione vitivinicola famosissima: stiamo parlando delle langhe piemontesi. Patrimonio UNESCO e ricche di borghi estremamente affascinanti, le langhe sono conosciute nel Mondo intero, soprattutto per vitigni come il barbera o il nebbiolo. Tuttavia, in quel territorio si annovera anche la produzione del Pelaverga, che nella zona di Verduno ha una DOC.

Pochi produttori lo vinificano ma i risultati sono tutti eccelsi. Il vino è primaverile perché poco alcolico e facile da bere. I sentori tipici sono i fiori rossi, frutta e pepe. In bocca è fresco e molto beverino e si abbina con tantissimi sughi della pasta che hanno la carne di cui panna e salsiccia o gricia sono solo due esempi.

In Liguria, invece, troviamo il Rossese: vitigno tipico della zona di Dolceacqua, cresce su un terreno che lo rende molto sapido. La sua struttura è importante ma in bocca non diventa né stucchevole né difficile da bere. Infatti, la sapidità bilancia la struttura e il bouquet al naso ricorda tantissimi fiori. Perfetto da associare con le carni fritte.

Brindiamo al sole e alla primavera con questi vini freschi ed economici che piacciono a tutti

Infine, parliamo del Sangiovese. Non tanto nella, però, versione del Brunello di Montalcino o del Vino Nobile di Montepulciano, vini importanti e perfetti per la carne. Per restare in tema di primavera e di leggerezza, piuttosto, proviamo un sangiovese di piccola produzione vinificato in purezza.

Anche l’Emilia produce degli ottimi vini a base di Sangiovese che per la primavera sono davvero perfetti: poco alcolici e molto beverini.

