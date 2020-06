Brindare in Borsa con Campari? Ci sono tutte le condizioni per farlo

Brindare in Borsa con Campari? È quanto stanno facendo in suoi azionisti da circa un ventennio con le quotazioni che dal 2002 a oggi hanno avuto un apprezzamento di oltre il 1000%!

Anche recentemente nel corso della tempesta Covid-19 le azioni Campari hanno reagito molto bene alle vendite battendo sia il settore di riferimento che il mercato italiano. Basti pensare che negli ultimi 90 giorni di contrattazione le azioni Campari hanno perso lo 0,7%, mentre il settore di riferimento e il mercato italiano hanno perso il 7,3% e 8,4%, rispettivamente.

La società è riuscita in questa impresa coniugando una politica di espansione attraverso operazioni di M&A e un’attenta strategia aziendale di lungo termine. Strategia che prevedeva il progetto di trasferimento della sede del gruppo in Olanda. Per il momento il processo, viste le condizioni al contorno potrebbe essere annullato. Tuttavia in questo caso la società riproporrà il trasferimento della sede, uno dei pilastri della strategia a lungo termine del gruppo, quando ci saranno le condizioni.

Brindare in Borsa con Campari: l’analisi grafica e previsionale

Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 11 maggio a 7,206€ in rialzo dello 0,17% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista ed è diretta verso il II° obiettivo di prezzo in area 7,748€. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a un ulteriori allungo rialzista verso il III° obiettivo di prezzo in area 9,1082€.

Da notare come il rialzo in corso sia supportato da un segnale rialzista di BottomHunter che in passato su Campari ha dato sempre ottime soddisfazioni. Negli ultimi cinque anni, ad esempio, ha dato vita a un movimento di estensione pari al 252% e un movimento sbagliato che ha comportato una perdita del 7,35%.

Il segnale rialzista in corso verrebbe meno nel caso di chiusure settimanali inferiori a 6,3986€.

Approfondimento