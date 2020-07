Brindare ai successi in Borsa con questo titolo azionario al momento è sconsigliato sia dall’analisi grafica che dalle raccomandazioni degli analisti. L’unica cosa che ancora rende Campari un titolo azionario molto interessante è il suo track record storico. Se, infatti, si considera un arco temporale minimo di un anno, la performance del titolo è stata superiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano. Tuttavia va notato che negli ultimi 90 giorni la forza relativa di Campari sta perdendo intensità.

Per gli analisti, invece, Campari è un titolo azionario da evitare, almeno per il momento. Il consenso medio, infatti, è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione di circa il 13%. Lo scenario non cambia se si considerano altri metodi di valutazione. Ad esempio, il metodo del multipli degli utili indica che Campari è sopravvalutato di circa il 50% rispetto al settore di riferimento.

Brindare ai successi in Borsa con questo titolo azionario al momento è sconsigliato. Cosa indica l’analisi grafica e previsionale?

Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 11 maggio a 7,206€ in rialzo dello 0,17% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e punta verso gli obiettivi indicati in figura. Il più vicino è il I° obiettivo di prezzo in area 8,4821€.

Solo chiusure giornaliere inferiori a 7,7192€ metterebbero in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale la proiezione in corso è rialzista, ma gli spazi di apprezzamento sono molto limitati. Lo spazio disponibile al rialzo, infatti, è dell’ordine del 10%. Al raggiungimento del III° obiettivo di prezzo in area 9,1082€ prestare molta attenzione in quanto le prese di beneficio diventerebbero molto probabili.

Anche chiusure settimanali inferiori a 7,748€ farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

Una chiusura su questi livelli farebbe invertire al rialzo la tendenza sul mensile. Va notato, però, che in questo caso lo spazio libero al rialzo sarebbe minore del 15%.

Conclusione: qualunque sia il time frame considerato lo spazio al rialzo per il titolo Campari è molto limitato. Si consiglia, quindi, di prestare molta attenzione per evitare di rimanere incastrati in posizioni perdenti.

Approfondimento

