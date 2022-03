Quante volte capita di dover inventare soluzioni alternative per tornare a far splendere angoli di casa difficili da pulire? Spesso e volentieri i prodotti chimici non sono abbastanza. Sembra sempre che manchi qualcosa per rendere il piano cottura della cucina davvero pulito, il balcone profumato oppure il lavandino del bagno senza macchie.

I rimedi della nonna spesso vengono in aiuto per colmare queste mancanze. Il team di ProiezionidiBorsa è sempre attento a fornire utili consigli per chi desidera rendere la propria casa una vera reggia splendente.

Nell’articolo di oggi gli Esperti della Redazione proveranno a offrire degli utili suggerimenti per la pulizia della cucina e del bagno. Non ci si potrà credere quando brillerà come un diamante il piano a induzione.

Questo metodo e altri consigliati oggi sono fantastici anche per il marmo dei bagni e delle cucine, quello bello lucido a cui è difficile far mantenere appunto la sua lucentezza. Si tratta di rimedi prima di tutto naturali, ma se e quando c’è da usare qualche prodotto industriale non c’è da tirarsi indietro. Basta scegliere marche e prodotti che rispettano l’ambiente: magari aziende che usano packaging biodegradabile. In questo modo si potrà raggiungere l’obiettivo desiderato senza inquinare l’ambiente.

Brillerà come un diamante il piano a induzione sporco di grasso con questi semplici trucchetti utili anche per il marmo del bagno

Il piano a induzione si può pulire con uno spray specifico, ma anche con il detersivo piatti sgrassatore. Bisogna sciacquare bene e asciugare con un buon panno in microfibra per vetri. Per questa superficie, infatti, pochi sanno che il caro vecchio panno in microfibra è fantastico e garantisce ottimi risultati.

Se il piano induzione necessita di manutenzione più profonda, basta un po’ di detersivo piatti per poi risciacquare, poi sempre con microfibra ben strizzata asciugare.

In alcuni casi può bastare un po’ di bicarbonato, mescolato con poca acqua in modo da formare una crema. Si può passare con una spugna e poi risciacquare.

Chi preferisce lo sgrassatore può spruzzarlo prima su una pezza umida, poi risciacquare e asciugare strizzando bene la pezza.

Si può anche usare una soluzione di acqua e ammoniaca, da mettere in una bottiglietta spray per applicarla.

In altri casi può andare benissimo il detersivo per piatti: basta passarlo con la spugnetta usando il lato ruvido senza premere troppo.

Per i casi più gravi non bisogna sottovalutare la potenza dell’acqua calda e del vapore: lo spray per vetri è anche un’altra arma potente.

Per il marmo non bisogna usare assolutamente prodotti aggressivi e acidi: meglio l’alcol, anche diluito con acqua. Purtroppo, il marmo è un materiale difficile: assorbe tutto e non si smacchia. Guai a usare anticalcare o prodotti aggressivi.

Nei casi estremi, però, ci si può rivolgere a un marmista che lo levighi. In questo modo si può tenere lucido e brillante usando una cera leggera apposita, da passare una volta a settimana.