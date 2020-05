Brics è un acronimo, dalle iniziali dei seguenti paesi: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, paesi tutti in via di sviluppo ed accomunati da talune caratteristiche, come potete leggere qui.

Secondo diverse analisi i mercati emergenti presentato potenzialità di sviluppo decisamente superiori ai cosiddetti paesi sviluppati ed, in tale ambito, sicuramente i brics occupano un posto non indifferente.

Brics: conferme espansive? Quali indicazioni possiamo trarre per il futuro, in base a specifiche analisi?

Per rispondere a tale domanda, possiamo far uso di un valido strumento previsivo, come la curva dei rendimenti.

Una inclinazione rialzista tra le scadenze brevi e quelle a medio e lungo termine, dei titoli di stato dei vari paesi, proietta analogo andamento previsto positivo per l’economia, e viceversa.

Il perché di eventuali, anomale inclinazioni ribassiste, è noto.

Solitamente una scadenza più lontana nel tempo comporta maggiori rischi.

Ma in presenza di crisi le cose si invertono, in quanto è possibile che, passata una crisi, la scadenza più lontana abbia maggiori probabilità di essere rimborsata, unitamente alle relative cedole.

Il grafico delle curve dei Brics

Di seguito il grafico delle curve dei rendimenti dei Brics. Le linee con la freccia indicano la tendenza prevalente.

Segue un breve commento per ogni singolo paese.

Brasile

La curva presenta una leggera tendenza ribassista sino alla scadenza semestrale, per poi lateralizzare sino a quella annuale. Di qui in avanti ecco una netta ripresa rialzista.

Ecco, quindi, che entro un anno dovremmo assistere a quella ripresa, anche significativa ed in espansione, di cui potrebbe beneficiare un indice come il Bovespa.

Russia

Più incerte le proiezioni sulla confederazione russa, con una curva sostanzialmente piatta sino ai 3 anni. Di qui in avanti tendenza rialzista, ma decisamente più moderata rispetto al Brasile.

India

Situazione decisamente interessante, con una curva rialzista lungo l’intero tratto delle diverse scadenze.

Cina

Situazione caratterizzata da una curva segmentata, che quindi proietta incertezze e tensioni, pur in una tendenza rialzista di fondo.

Sudafrica

Curva molto interessante, con una decisa pendenza rialzista iniziale, che si appiattisce solo dalla scadenza ventennale.

Sintesi: pur con caratteristiche diverse, i cosiddetti Brics presentano curve dei rendimenti interessanti, che proiettano economie in fase espansiva.

Analisi maggiormente precise sui singoli paesi richiedono approfondimenti sulla situazione tecnica dei diversi indici, che riserviamo ad appositi approfondimenti.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT”