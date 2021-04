Con l’arrivo della primavera, le tavole degli italiani e di tutto il mondo, iniziano a imbadirsi di piatti colorati, arricchiti con frutta e verdura di stagione. Acquistare frutta e verdura di stagione significa aggiugere ai propri piatti sapore, gusto, vitamine e sali minerali. Si riniziano ad acquistare i pomodori, le melanzane, le zucchine, i peperoni: la verdura che normalmente consumiamo in questo periodo. Ma basta fare un giro per internet per scoprire che in realtà in tutto il mondo esistono frutta e verdura completamente diversa da quella a cui siamo abituati. Ecco un breve viaggio nella frutta e verdura più particolare e insolita al mondo.

Il kiwano

Appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae, da una pianta rampicante dell’Africa. Ha un gusto dolce e acquoso, ma anche leggermente agro. Il guscio è di una arancio vivo, con ramificazioni e bozzi e dentro è gelatinoso e verde (per questo ha il nome simile al kiwi). È un frutto ricco di magnesio e può essere consumato con la buccia se cotto, ma è al suo massimo se mangiato crudo e fresco.

La mano di Buddha

La mano di Buddha ha veramente una forma particolare. Dalla scorza ruvida e gommosa, si presenta di un bel giallo caldo intenso ed è veramente uno spettacolo affascinante. Infatti dalla sommità partono dei tentacoli che ricadono come lunghi capelli dorati. È un agrume il cui gusto ricorda molto quello del cedro. Si coltiva in Cina, India e Giappone del Nord.

La pastinaca

Viene usata per le preparazioni nel Regno Unito, in Francia e America. All’aspetto sembra una grande carota bianca. Il gusto è molto fresco, una via di mezzo fra carota, sedano bianca e patata. Come le patate infatti, è usata per le ricette in cui va cotta e frullata come il purè.

Questi sono solo alcuni ortaggi e frutti strani che si possono trovare nei fruttivendoli in giro per il pianeta. Il breve viaggio nella frutta e verdura più particolare e insolita al mondo, non finisce qui. Prossimamente altre puntate su ProiezionidiBorsa.