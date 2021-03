Ecco l’ultima raccomandazione del nostro Ufficio Studi: Brembo potrebbe continuare a scendere nelle prossime settimane. Facciamo prima una premessa di carattere generale. Mercati azionari internazionali che continuano ad alternare segnali contrastanti mentre Piazza Affari, come indicato da diversi mesi, si candida a fare la parte da leone per i prossimi anni. La nostra view dal 2020 ultimo trimestre al dicembre del 2023, vede maggiore forza relativa per Europa, in primis Italia e Spagna, e per l’area asiatica, in primis il Nikkei 225. La raccomandazione è di sottopesare la componente America. Settimana prossima dovrebbe dare indicazioni per almeno un mese e attendiamo l’inizio di una fase direzionale in un verso o nell’altro. La direzione non è ancora chiara, ma entro mercoledì anche in merito ad essa, l’orizzonte dovrebbe schiarirsi.

Perchè Brembo potrebbe continuare a scendere nelle prossime settimane?

Più volte su queste pagine abbiamo spiegato che è preferibile comprare titoli sottovalutati in tendenza rialzista e vendere quelli sopravvalutati in tendenza ribassista. In entrambi i casi, il risultato sarà probabilmente positivo.

Analisi sommaria di bilancio

La società che capitalizza in Borsa circa 3,5 miliardi di euro, progetta, sviluppa e produce sistemi e componenti frenanti.

Il rapporto PE (26,1x) è inferiore alla media del settore dei componenti per auto (27,9x).

Si prevede che gli utili cresceranno del 20,74% all’anno, mentre i margini di profitto sono in discesa.

Le raccomandazioni degli altri analisti (6 giudizi) stimano un fair value in area 10,73. Il nostro giudizio invece, è che il titolo ai livelli attuali sia sopravvalutato e stimiamo un fair value in area 7,60 circa.

La nostra strategia di investimento

Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 5 marzo a quota 10,20 euro in ribasso del 5,61% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 9,84 ed il massimo a 11,67.

La probabilità è che il titolo abbia segnato un top rilevate e che sia in corso una discesa con obiettivo da raggiungere nei prossimi 1/3 mesi in area 8/7,50, se non oltre. Il consiglio è di puntare al ribasso sul titolo per gli obiettivi indicati. Stop loss a 11,34.