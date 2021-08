Prima di metterci in viaggio, soprattutto se vogliamo scoprire luoghi incantevoli e case a un euro: tutti pazzi per Basicò il borgo segreto tra i monti di Sicilia, diamo un’occhiata alle breaking news meteo: in cinque regioni temporali, frane allagamenti e grandine hanno già creato disagi. Dopo la prima tromba d’aria in spiaggia nel Salento, la notte scorsa una bomba d’acqua si è abbattuta su Perugia. Varie esondazioni di fiumi e torrenti hanno colpito le Marche e l’Alto Adige. Mentre in Groenlandia per la prima volta nella Storia ha piovuto sulla calotta artica. In Italia si teme che la grandine possa minacciare i raccolti e la vendemmia.

Rafforzare la vigilanza

Nell’Italia settentrionale e centrale, residenti e i turisti sono stati presi alla sprovvista dagli allagamenti e dalla caduta di rami e alberi. Tornando in auto dalle ferie, procediamo con la massima prudenza e a velocità moderate. Nelle zone boschive quando piove non è consigliabile uscire da soli a piedi o in auto. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni e le indicazioni della Protezione Civile.

Il maltempo si sposterà da Nord a Sud

Il fronte della pioggia colpirà a sorpresa nel Centro-Sud nel corso della settimana, però si riducono le zone a rischio. Ieri ha piovuto meno del previsto in Emilia-Romagna, ma si è fatto sentire il calo delle temperature. Teniamo al riparo bambini, anziani e malati dai primi colpi di freddo. Marche e Umbria saranno a rischio temporali nella giornata di domani.

Breaking news meteo: in cinque regioni temporali, frane, allagamenti e grandine

Da domani le perturbazioni si sposteranno al Centro Sud, in Alto Lazio, Campania, Molise e Puglia. Giovedì il sole dovrebbe tornare a splendere ovunque, ma la situazione non resta tranquilla. Da venerdì fino a domenica piogge e temporali potrebbero tornare nelle regioni del Nord e sull’arco Alpino.

Dove sventola la bandiera gialla

Oggi la situazione meteo è in continua evoluzione. La Protezione Civile prevedeva pioggia in Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano. Nel Lazio attenzione lungo la zona Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord. In Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro. In Puglia resta il monitoraggio nel Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, a Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno. Infine, in Umbria potrebbe piovere su Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Prima di metterci in viaggio attenzione al rischio frane e allagamenti in queste aree

La Protezione Civile sta controllando il bacino Alto del Sangro e quello del Pescara. Inoltre, il corso dei fiumi Aterno, Sangro, la zona del Vomano. In Lazio proseguono controlli serrati sul corso dell’Aniene, il bacino del Liri e del Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord. In Molise sono sotto esame le zone del Frentani – Sannio – Matese, la statale Litoranea, la zona dell’Alto Volturno – Medio Sangro. Infine, in Puglia attenzione nel Basso Fortore, il Tavoliere, i bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, la punta Gargano e le isole Tremiti, il Sub-Appennino Dauno.