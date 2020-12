Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Del maiale non si butta via niente, si sa. La sua carne e la versatilità delle preparazioni con questo animale sono molteplici e sfiziose in tutte le cucine del mondo.

Le braciole di maiale all’ungherese sono un ottimo secondo piatto arricchito dalle spezie che caratterizzano la cucina ungherese.

La presenza della paprika, infatti, dona alla carne quel sapore speziato che renderà la carne irresistibile e farà venire voglia di un altro giro di carne nei nostri piatti.

Vediamo come preparare le braciole di maiale all’ungherese, un secondo sfizioso che viene dall’est Europa.

Ingredienti

5 braciole di maiale con tutto l’osso;

1 kg di patate;

4 cipolle;

1 cucchiaio di paprica dolce;

2 bicchieri di vino bianco;

5 uova;

30 gr di burro;

sale e pepe qb.

Con un batticarne, battere le braciole leggermente. Affettare in modo sottile sia le cipolle che le patate sbucciate. Mettere il burro in una teglia e farlo scaldare a fuoco moderato finché non diventerà color nocciola. Mettere le braciole con l’osso nella teglia e farle rosolare da un lato. Quando saranno rosolate, girarle e aggiungervi le patate, le cipolle, il sale e il pepe. Coprire la teglia con un coperchio e far cuocere per circa 10 minuti.

Passato questo tempo, rigirare gli ingredienti e aggiungere quindi la paprica. Bagnare il tutto col vino bianco e continuare la cottura, stando bene attenti a rigirare la carne, bisogna stare attenti a non far bruciare né la carne né il suo contorno.

Appena la carne e le verdure saranno ben cotte, rompere sopra ogni braciola un uovo e far cuocere il suo albume per bene. Per questa operazione, bisognerà abbassare la fiamma e coprire la teglia col suo coperchio.

Il piatto di braciole di maiale all’ungherese è dunque pronto. Inutile dire che la carne così preparata va consumata calda con il suo contorno e l’uovo messo alla fine.