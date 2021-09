Le donne trascurano quasi sempre l’allenamento per le braccia. Ma dopo una certa età i problemi di tonicità si vedono eccome. Non possiamo nemmeno risolverli quando è ora di indossare un abito da sera con le spalle scoperte o senza maniche. Rassodare i bicipiti non richiede molto tempo, solo 15 minuti al giorno e un po’ di costanza. Braccia snelle e armoniose con questo allenamento mirato da 15 minuti al giorno. Ecco quali sono gli esercizi da fare a casa con l’aiuto degli Esperti di Allenamento e Fitness di ProiezionidiBorsa.

Si fa prima con gli attrezzi

Gli esercizi per tonificare le braccia sono fondamentali dal punto di vista estetico. Ma risultano molto utili dal punto di vista posturale anche per prevenire mal di schiena e dolori alla cervicale. Per effettuarli possiamo acquistare qualche semplice attrezzo nei reparti fitness degli ipermercati oppure online, senza spendere troppo. Bastano un paio di manubri e un elastico da usare due o tre volte alla settimana. Ma se non vogliamo spendere, basta riempire d’acqua delle taniche di plastica una volta svuotate dai detergenti per pavimenti. Oppure tagliare la cintura elastica di un costume da bagno per la piscina o per la spiaggia diventati fuori moda.

Gli esercizi con l’elastico

Se abbiamo scelto di comprare una banda in caucciù in un negozio sportivo, vuol dire che abbiamo deciso di iniziare subito con un allenamento intenso. Questo materiale aumenta la resistenza con l’estensione del movimento. Possiamo sollecitare i muscoli sia nella fase di tensione che in quella di rilassamento. Quando ci alleniamo con questo elastico, rafforziamo anche i muscoli della mano e delle dita.

Braccia snelle e armoniose con questo allenamento mirato da 15 minuti al giorno

Gli elastici con le maniglie sono più facili da usare. Mettiamo la mano destra in alto dietro la nuca e poi lasciamo penzolare l’elastico dietro la schiena. Portiamo la mano sinistra dietro all’altezza dei glutei e afferriamo l’elastico. Muoviamolo ora con un movimento verticale, che farà lavorare intensamente le nostre braccia. Cerchiamo di ripetere questo movimento per venti volte e dopo una pausa ripetiamo una serie.

Gli esercizi con le taniche o il kettlebell

Per chi non vuole acquistare un kettlebell, vanno bene anche taniche di varechina o detersivo per la lavastoviglie che si acquistano ai discount. La kettlebell è più comoda da impugnare se si vuol aumentare il metabolismo e veder calare il grasso corporeo delle braccia. Compiamo dei movimenti rotanti molto lenti, appoggiando la kettlebell o la tanica sulle spalle. Per ottenere un risultato visibile bisogna eseguire ogni esercizio venti volte ed eseguire tre serie. Se questo allenamento ha dato buoni risultati, potrebbe essere interessante passare a un allenamento altrettanto efficace che dà risultati veramente interessanti. Ecco come diventare più alti di due centimetri con questi facili esercizi quotidiani.