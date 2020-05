BPT Italia  un successo per il paese? Il rating influenza  gli investimenti dei  risparmiatori?

BPT Italia un successo per il paese? Sicuramente, si!

Dopo il grande successo dell’ultima emissione di titoli a 5 anni del debito italiano, possiamo dire che è stato un vero successo.

Il rendimento su base semestrale si è attestato su quello minimo proposto, un bene per il debito pubblico Italiano meno per chi ha investito in queste obbligazioni.

Gli italiani e gli altri investitori potevano fare investimenti differenti?

Certo.

Vediamo se il rating internazionale influenza veramente le scelte dei piccoli e medi risparmiatori.

Poniamo l’evidenzia sul confronto tra Italia e Brasile:

Nazione S & Poor’s Moody’s Fitch Dagong Italia BBB Baa3 BBB- BBB- Brasile BB- Ba2 BB- A-

Dall’analisi del rating internazionale l’Italia si pone sostanzialmente quasi alla pari con quello del Brasile.

Per un investimento “in sicurezza” questo fattore può essere determinante.

I bund tedeschi godono del rating più alto e quindi non pongono nessun problema al loro rimborso.

Controlliamo i rendimenti di titoli di Stato similari per durata temporale.

Brasile

Durata Titolo Rendimento Brasile 3 mesi 2,768 Brasile 6 mesi 2,483 Brasile 9 mesi 2,608 Brasile 1 anno 2,81 Brasile 2 anni 3,778 Brasile 3 anni 5,171 Brasile 5 anni 6,132 Brasile 8 anni 6,944 Brasile 10 anni 7,353

Italia

Italia 1 mese -0,156 Italia 3 mesi 0,072 Italia 6 mesi 0,303 Italia 9 mesi 0,371 Italia 1 anno 0,516 Italia 2 anni 0,803 Italia 3 anni 0,897 Italia 4 anni 1,077 Italia 5 anni 1,241 Italia 6 anni 1,439 Italia 7 anni 1,51 Italia 8 anni 1,625 Italia 9 anni 1,744 Italia 10 anni 1,793

A questo punto l’investitore ha quasi tutti gli elementi per poter scegliere, il rating Brasile è leggermente migliore, i tassi sono estremamente più alti.

L’emissione sarebbe dovuta andare quasi tutta non collocata, dato che i risparmiatori avrebbero comprato titoli del Brasile.

Eppure, molti italiani hanno optato per un investimento più basso, e non solo loro, ma anche investitori istituzionali.

Da questi ultimi sono arrivate moltissime richieste.

BPT Italia un successo per il paese? Il rating influenza gli investimenti dei risparmiatori?

Gli italiani si sono sentiti patrioti e hanno voluto agevolare lo Stato investendo parte dei loro risparmi nel debito pubblico?

No, io non lo credo, e come me non è stato creduto neppure dagli investitori istituzionali, visto le loro enormi richieste.

Come sempre il rating ha scarsa influenza sui piccoli e medi risparmiatori, questi hanno altri fattori che influenzano le loro scelte di acquisto.

Gli italiani hanno comprato questa obbligazione per due motivi fondamentali:

ha un ottimo rendimento per un titolo a medio termine, con cedola semestrale;

aspettative future, il paese Italia ha maggiori prospettive di ripresa di quanto non viene riportato dalle notizie ufficiali.

Questo credito Italia, non viene percepito dalla classe politica, ma dagli investitori internazionali sì.

Perché? Ad una crisi economica si può porre freno e rimedio. I grandi economisti esistono per risolvere questi problemi. Un debito pubblico elevato non è un problema per un paese. I debiti statali elevati esistono fin dal tempo dei faraoni, e anche le soluzioni economiche per porvi rimedio.

Io non ho paura del debito immenso dell’Italia, ma di altre cose che continuano a bloccare la nostra crescita da tanti anni!