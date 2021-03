Nell’abbigliamento intimo maschile i boxer occupano un posto d’onore perchè sono sempre più gli uomini che li preferiscono allo slip. Nel corso del tempo si sono moltiplicati i brand che, da Valentino a Giorgio Armani e Gianni Versace in poi, hanno creato delle vere e proprie collection di boxer. Con la scritta bene in vista da esibire o lasciar sbirciare anche in occasioni pubbliche, come fanno i cantanti sul palco.

Il rapper Asap Rocky qualche anno fa metteva addirittura la canottiera dentro i boxer Calvin Klein, prima di mostrarsi ai fan. I boxer oggi sono diventati un oggetto talmente blasonato che si può riceverlo in dono da amici e parenti, non solo dalle fidanzate a San Valentino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Riguardo ai boxer da uomo ecco, allora, come scegliere il modello perfetto, con l’aiuto degli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

I parametri più importanti per la scelta

Boxer da uomo: ecco come scegliere il modello perfetto. Colore, elasticità, morbidezza e resistenza del tessuto sono quelli da tenere in considerazione al momento dell’acquisto. Ma ce ne sono altri da aggiungere, se si preferiscono in particolare i boxer aderenti.

Il confort vuole la sua parte

I boxer aderenti sono più facili da comprare per sé che da regalare agli altri. Perché ognuno ha sue esigenze particolari in fatto di aderenza e lunghezza, a scelta fra sotto l’inguine o a metà coscia.

A tutti piacciono i materiali che offrono una sensazione di freschezza e un’elasticità non troppo esagerata, in particolare in fondo alla gamba. Nel periodo estivo, però, sono più gettonati quelli meno elasticizzati e più morbidi che permettono una migliore traspirazione. Mentre d’inverno, per stare in casa, oppure da portare nelle aree di montagna, sono perfetti i boxer jumbo, che hanno una lunghezza di gamba maggiore rispetto all’intimo standard, con un elastico in vita più alto ma morbido e avvolgente. Si possono portare anche al posto del pigiama perché non stringono, in particolare sui fianchi.

Boxer da uomo, ecco come scegliere il modello perfetto

Nonostante la continua proposta delle griffes a proposito di colori, per esempio Dolce & Gabbana, o Gucci, con i suoi famosi bestiari, continuano a prevalere quelli basic: bianco, nero, grigio e blu.

A proposito di materiali, i più gettonati sono i boxer composti al 90-95% di puro cotone e 5-10% di elastam.