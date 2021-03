Il vetro è un materiale che si può riciclare all’infinito. È dunque un grande spreco gettare le bottiglie quando risultano molto sporche o incrostate. Il detersivo spesso non basta. Si può quindi ricorrere ad antiche tecniche, quasi del tutto dimenticate, che sono estremamente efficaci. Vediamo allora come avere bottiglie di vetro perfettamente pulite con questi trucchetti furbi e naturali.

Grazie a queste alternative otterremo una pulizia corretta senza residui tossici. Teniamo presente che una pulizia corretta è fondamentale affinché i residui di vecchi liquidi non deteriorino il nuovo contenuto della bottiglia. La tecnica più adeguata dipende da ciò che contenevano o da eventuali resti sul fondo. Una regola, che vale sempre, è di fare asciugare bene le bottiglie prima di riutilizzarle. Per farlo bisognerà metterle a testa in giù, appoggiandole su un canovaccio di cotone asciutto.

Residui ostinati

Quando vogliamo riutilizzare bottiglie vecchie, incrostate da residui ostinati, optiamo per un trattamento d’urto. Per prima cosa indossiamo dei guanti per proteggere le mani. Inseriamo nella bottiglia 2 cucchiai di soda da bucato ed una manciata di fagioli secchi. In mancanza di legumi possiamo utilizzare dei gusci di uovo triturati. Quindi riempire per metà la bottiglia di acqua calda. Agitarla energicamente. Ebbene i fagioli, o i gusci di uovo, eserciteranno un’azione abrasiva staccando i residui dal fondo, mentre la soda contribuirà a detergere e sgrassare efficacemente l’interno della bottiglia. Poi sciacquare bene e lasciare asciugare. Avremo bottiglie di vetro perfettamente pulite con questi trucchetti furbi e naturali.

Calcare, olio e vino

Per i sedimenti di calcare si consiglia di utilizzare il medesimo procedimento, sostituendo la soda con del riso crudo ed aggiungendo all’acqua dell’aceto ed una manciata di sale grosso.

In caso di bottiglia particolarmente unta da olio o grasso ecco come fare. Dunque versare all’interno 4 cucchiai di bicarbonato e lasciare in posa per 5 minuti. Poi aggiungere 2 cucchiai di detersivo per i piatti e un bicchiere di acqua calda e aceto in parti uguali. Quindi tappare ed agitare per 30 secondi. Se necessario aggiungere altra acqua calda. Infine sciacquare accuratamente.

Per le macchie di vino risulta efficace riempire metà della bottiglia con acqua, succo di limone e bucce di patata. Lasciare in posa per una notte. Quindi aggiungere una manciata di riso crudo. Agitare energicamente per qualche secondo. Lavare bene con acqua calda. Fatto ciò, le bottiglie torneranno come nuove.

Ecco dunque svelato come avere bottiglie di vetro perfettamente pulite con questi trucchetti furbi e naturali.

Un consiglio

È sempre consigliato, prima di utilizzare le bottiglie nuove, procedere con un lavaggio con acqua e aceto.

