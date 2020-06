Borse in volata, la molla è scattata. E adesso Piazza Affari può salire del 25%. Dopo giorni di movimento laterale finalmente le Borse si sono rimesse a correre. Piazza Affari e le Piazze del Vecchio Continente, hanno chiuso la seduta in forte rialzo. Seguite da Wall Street che già ieri aveva rialzato la testa. Rifacendosi a quanto scritto nei giorni scorsi, possiamo dire che con le Borse in volata, la molla è scattata. E adesso Piazza Affari può salire del 25%

Finalmente, dopo alcune sedute di debolezza, le Borse sono tornate a salire con decisione. Lo stavamo scrivendo da alcuni giorni, i prezzi erano sempre più compressi, come una molla. Sembravano in attesa di un evento che gli liberasse. L’occasione è stata una dichiarazione di Trump che ha ribadito la validità dell’accordo commerciale tra USA e Cina.

Su questa notizia le Piazze europee oggi hanno aperto tutte in rialzo. A sostenere il rialzo dei prezzi è arrivato anche il dato positivo dell’indice PMI composito dell’Eurozona. L’indice è passato dai 31,9 punti di maggio ai 47,5 punti di giugno. Il valore più alto registrato negli ultimi quattro mesi. In miglioramento anche l’indice manifatturiero e quello dei servizi. Dati che rafforzano le aspettative di un deciso rimbalzo della crescita economica in Europa per il secondo semestre e una accelerazione nel 2021.

La Borsa italiana si prepara ad uno sprint che vale il 25%

Ovviamente è salita anche la Borsa italiana, nonostante i dati pessimi su produzione industriale e Pil per il secondo trimestre. In Piazza Affari oggi l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMB) è partito come un razzo. In mattinata i prezzi sono arrivati fino a un passo dai 20.000 punti. Al termine della seduta l’indice maggiore di Piazza Affari ha chiuso 19.841 punti, in rialzo del 1,8%.

Da questa posizione è molto probabile che nella prossima seduta si verifichi l’attacco alla resistenza in area 20mila punti. Oltre questo livello può partire l’attacco ai massimi dell’anno a 25mila punti.